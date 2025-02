Mary Kay Inc. nomeia Lucy Gildea como diretora científica e de marca

Para fortalecer o crescimento futuro , a icônica empresa de beleza e empreendedorismo Mary Kay Inc. anunciou hoje a nomeação de Lucy Gildea como diretora científica e de marca.

Mary Kay Inc. Names Dr. Lucy Gildea Chief Brand and Scientific Officer. Gildea and her freshly designed cross-functional team will pioneer a new operating model to power up Mary Kay’s global brand and science aiming for growth and customer loyalty in over 40 markets. (Photo: Mary Kay Inc.)

Gildea e sua equipe multifuncional recém-projetada serão pioneiros em um novo modelo operacional para impulsionar a marca global e a ciência da Mary Kay, visando ao crescimento eàfidelidade dos clientes em mais de 40 mercados. Em sua função ampliada, Gildea moldará uma identidade de marca poderosa, uma imagem e uma estratégia consistentes em todas as plataformas e regiões geográficas, apoiadas por um portfólio de produtos impactante que abranja as necessidades em constante evolução dos consumidores. Ela e sua equipe impulsionarão a marca por meio de estratégias de engajamento, aproveitando o poder dos empreendedores da próxima geração e a narrativa ressonante da marca para conquistar o coração e a mente dos consumidores.

“Com sua experiência em inovação científica e de beleza e sua abordagem centrada no cliente, Lucy liderará um capítulo estratégico de nossa transformação para o futuro. A nova organização de Ciência e Marca Global contribuirá para o sucesso mútuo de nossos negócios, permitindo que nossos consultores de beleza independentes compartilhem uma experiência de marca transformadora com seus clientes e prosperem como consultores de beleza pessoal, reforçando assim a proposta de valor exclusiva da venda direta”, disse Ryan Rogers, diretor executivo da Mary Kay e neto de Mary Kay Ash.

Desde que ingressou na Mary Kay em 2017, Gildea tem se concentrado em modernizar e aumentar a competitividade da empresa por meio da inovação de produtos e da melhoria das eficiências organizacionais. Gildea passou 15 anos na Procter & Gamble trabalhando principalmente em tecnologia de beleza e desenvolvimento de produtos de beleza/pele. Ela também ocupou vários cargos seniores, inclusive liderando equipes de desenvolvimento de tecnologia upstream e ciências de medição nos setores de saúde, beleza e cuidados pessoais. Durante seu período na P&G, Gildea morou em Cingapura, aumentando sua experiência em mercados internacionais.

“A Mary Kay foi fundada com o sonho de enriquecer a vida das mulheres com um portfólio de produtos baseado na ciência. Estou confiante de que a integração da marca e da ciência é a fórmula vencedora para atender às necessidades globais dos consumidores e trabalhar para o nosso sucesso contínuo. Estou ansioso para maximizar as sinergias entre nossas equipes para cativar nossas consultoras de beleza independentes e convidar uma nova geração de consumidores a se apaixonar por nossa marca”, disse Lucy Gildea, diretora científica e de marca da Mary Kay.

Gildea obteve um Ph.D. em Biologia Celular e Molecular, Imunologia e Doenças Infecciosas na Faculdade de Medicina da Universidade de Cincinnati e uma bolsa de pesquisa de pós-doutorado em Imunologia em uma nomeação conjunta com o Hospital Infantil de Cincinnati e o Departamento de Imunologia da Universidade de Cincinnati. Ela também é bacharel em Biologia pela Georgetown College em Georgetown, Kentucky.

Gildea é uma defensora apaixonada do STEM para mulheres e meninas. Ela atua como membro da diretoria da Baylor Scott & White Dallas Foundation e conselheira da diretoria do Baylor Scott & White Charles A. Sammons Cancer Center.

Essa indicação de liderança de Ryan Rogers honra o legado da Mary Kay Ash de empoderamento das mulheres. Na Mary Kay, as mulheres representam 63% da equipe de P&D, 54% da equipe executiva e 63% da força de trabalho global1.

Em 2023 e novamente em 2024, a Mary Kay foi nomeada a marca nº 1 de venda direta de cuidados com a pele e cosméticos coloridos no mundo pela Euromonitor International 2 .

. A Mary Kay detém mais de 1.600 patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens em seu portfólio global3.

Sobre a Mary Kay

Uma das primeiras a quebrar o teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho se transformou em uma empresa global com milhões de consultoras de beleza independentes em mais de 40 mercados. Por mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay tem capacitado as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio de educação, orientação, defesa e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, na proteção das mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no X.

1 Fonte: Women Representation and Leadership at Mary Kay (Maio de 2024).

2 Fonte: "Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2024 Edition, value sales at RSP, 2023 data”

3 A partir de 2023.

