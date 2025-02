Um clássico amado ficou ainda mais "doce"; o jogo Candy Crush Solitaire™ é lançado mundialmente

A King, a empresa líder em entretenimento interativo por trás da franquia Candy Crush®, lança hoje oCandy Crush Solitaire ™ em dispositivos móveis do mundo inteiro. O Candy Crush Solitaire traz uma nova abordagem ao clássico jogo de cartas ao combinar a diversão atemporal do jogo de paciência com o mundo vibrante e colorido do Candy Crush.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250206446577/pt/

Candy Crush Solitaire gameplay (Graphic: King)

O Candy Crush Solitaire proporciona aos jogadores um desafio divertido e estimulante mentalmente ao combinar a jogabilidade conhecida do jogo de paciência TriPeaks com níveis desafiadores, jogabilidade inovadora e recompensas saborosas enquanto exploram o universo sensorial e caprichoso do Candy Crush.

Personagens amados se unem aos jogadores em uma doce jornada ao redor do mundo, coletando cartões postais e recompensas deliciosas "candificados" (candified), conforme progridem no jogo, solucionando quebra-cabeças e empilhando cartas. Esta nova versão do jogo para dispositivos móveis contará com um conjunto de recursos, incluindo o "Hold Slot" que permite que os jogadores reservem cartas para uso posterior, ou o reforço Candy Color Bomb favorito dos fãs, recriado em formato de carta, para alcançar níveis difíceis.

“Estamos muito animados em escolher um jogo de cartas atemporal como o paciência e reinventá-lo através das lentes da icônica marca Candy Crush”, disse Tjodolf Sommestad, presidente da King. “O lançamento do Candy Crush Solitaire representa um passo importante na estratégia da King para expandir o nosso portfólio ao combinar jogabilidade clássica com a nossa capacidade para criar experiências móveis imersivas e focadas no jogador. Esta nova adição não apenas amplia o alcance global da franquia Candy Crush, como também oferece novas maneiras de os jogadores se conectarem e se envolverem com os jogos que eles amam, tudo com a mesma energia característica do Candy Crush.”

O Candy Crush Solitaire é inspirado no sucesso de Candy Crush Saga, o jogo para celular mais vendido no mundo ocidental desde o seu lançamento [fonte: Data.ai]. O jogo manteve sua relevância e confirmou sua posição como um dos líderes globais em jogos para dispositivos móveis.

Com o Candy Crush primeiro cativando jogadores do mundo inteiro com o Candy Crush Saga, o fenômeno dos jogos para dispositivos móveis com combinações de 3 (match-3), a franquia continua a evoluir, ostentando mais de 18.000 níveis, e agora se expandindo para novos gêneros para levar sua diversão icônica a ainda mais jogadores do mundo todo.

Desde 2023, a King faz parte da família Microsoft e, ao ser questionado sobre o jogo de paciência mais recente, Paul Jensen, GM da Microsoft Casual Games, disse: “Como o jogo de cartas mais popular de todos os tempos, o paciência da Microsoft é extremamente valioso para nós da Microsoft. Ficamos entusiasmados ao ver a King criar uma nova e emocionante reviravolta no jogo paciência, como a mais recente adiçãoàfranquia de sucesso da King, o Candy Crush. O lançamento é um momento emocionante, já que nossas empresas buscam cooperar para oferecer mais opções e inovações ao mercado de jogos para dispositivos móveis no futuro.

O Candy Crush Solitaire é gratuito para download e já está disponível na Amazon AppStore, Apple App Store, Google Play, Samsung Galaxy Store e muito mais.

Sobre a King

Com a missão de Tonar o mundo mais divertido, a King é uma empresa líder em entretenimento interativo com mais de 20 anos de experiência no fornecimento de alguns dos jogos mais famosos do mundo no setor de jogos para dispositivos móveis, como a famosa franquia Candy Crush, assim como outros sucessos de jogos para dispositivos móveis, como o Farm Heroes Saga. Os jogos da King são jogados por mais de 200 milhões de usuários ativos mensalmente. A King, parte da Microsoft (NASDAQ: MSFT), tem Kingsters em Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona, ??Berlim, Dublin, São Francisco, Nova York, Los Angeles e Malta. Mais informações podem ser encontradas em King.com ou nos seguindo no LinkedIn, @lifeatking no Instagram ou @king_games no X.

Sobre o Candy Crush Solitaire

O Candy Crush Solitaire™ traz um toque novo ao clássico jogo de cartas ao combinar a diversão atemporal do paciência com o mundo vibrante e colorido do Candy Crush®. Os jogadores podem relaxar e desafiar a si mesmos enquanto solucionam quebra-cabeças, empilham cartas e aproveitam a jogabilidade inovadora que reinventa o joguinho de paciência de uma maneira nova e deliciosa.

O Candy Crush Solitaire pode ser baixado gratuitamente e está disponível na Apple App Store, Google Play e Amazon App Store. Quer você seja um apaixonado dos jogos de cartas ou esteja procurando uma fuga relaxante, o Candy Crush Solitaire oferece uma experiência divertida e envolvente para jogadores de todas as faixas etárias.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250206446577/pt/

Contato da Global Media: steve@step-3.com