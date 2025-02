Saudi Aramco ingressa no The Open Group como membro Platinum

O The Open Group, organização de normas de tecnologia neutra em relação a fornecedores, anunciou hoje que a Saudi Aramco se tornou seu mais recente membro Platinum. Com isso, a Saudi Aramco terá a oportunidade de expandir sua presença nos fóruns do The Open Group, assumir uma posição de liderança e ter representação no Conselho Administrativo.

A Saudi Aramco ingressou no The Open Group pela primeira vez em 2016 como membro do Open Process Automation™ Forum (OPAF). Desde então, a empresa tem colaborado com líderes do setor em um O-PAS™Automation Test Bed, avaliando e validando tecnologias abertas e interoperáveis de próxima geração. Em 2020, a Saudi Aramco também se tornou membro do The Open Group OSDU® Forum, juntando-se a colegas do setor no desenvolvimento de tecnologia transformacional para apoiar as necessidades de energia em constante mudança do mundo.

Steve Nunn, presidente e CEO do The Open Group, comentou: “É gratificante ver que a Saudi Aramco obteve um valor tão significativo com sua participação no The Open Group, a ponto de desejar elevar sua adesão ao mais alto nível. Compartilhamos a visão de que os padrões abertos são essenciais para a transformação bem-sucedida de organizações e setores, e esperamos o papel de liderança que a Saudi Aramco desempenhará nesse processo. Estamos entusiasmados em ver nossa relação evoluir e animados com nossa futura colaboração”.

Rashed Alyami, gerente da Divisão de Plataformas Digitais e Design de Arquitetura da Saudi Aramco, declarou: “A colaboração está no coração de toda indústria. Enquanto buscamos um mundo mais sustentável, o The Open Group cria o ambiente perfeito para que organizações com interesses comuns se encontrem e estabeleçam parcerias. Desde que ingressamos no The Open Group, há quase dez anos, tivemos o privilégio de participar da criação de iniciativas que geraram um impacto tangível no setor de tecnologia. Temos orgulho de dar esse próximo passo em nossa jornada como Membros e de continuar trabalhando com o The Open Group para desenvolver padrões tecnológicos que sustentarão a próxima etapa da transformação digital de nossa indústria”.

A Associação Platinum do The Open Group é destinada a organizações que desejam influenciar e liderar a direção dos principais padrões e certificações industriais globais em todo o mundo. Os membros Platinum influenciam significativamente a direção e a estratégia do The Open Group e, como resultado, o impacto que seus padrões têm em múltiplos setores.

Sobre o The Open Group

O The Open Group é um consórcio global que possibilita o alcance de objetivos empresariais por meio de padrões tecnológicos e iniciativas de código aberto, promovendo uma cultura de colaboração, inclusividade e respeito mútuo entre nosso diversificado grupo de mais de 900 membros. Nosso grupo inclui clientes, fornecedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores de diversos setores. Mais informações sobre o The Open Group podem ser encontradas em www.opengroup.org.

