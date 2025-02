Médica fala sobre os mitos e verdades da mamografia

O câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 73 mil é o número previsto de novos casos da doença para o triênio de 2023-2025 no país. Mas, se detectado em fase inicial, as chances de tratamento e de cura do câncer de mama podem ser de 98%. O Dia Nacional da Mamografia, celebrado em 5 de fevereiro, reforça a conscientização e a mensagem sobre a importância do exame preventivo que pode salvar vidas.

De acordo com a médica radiologista especialista em mamas da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), Dra. Vivian Milani, “a mamografia se destaca por reduzir a incidência de mortalidade por câncer de mama, diagnosticando a doença antes mesmo de existir alguma alteração mamária”. No entanto, existem muitos mitos que envolvem o exame e, por este motivo, a FIDI reuniu uma lista de perguntas ‘É mito ou verdade’, respondidas por Dra. Vivian, para identificar informações acerca do exame.

É mito ou verdade?

Fazer o exame de mamografia previne o câncer de mama?

Mito - Fazer o exame não previne a doença, mas se feito com regularidade, previne o descobrimento da enfermidade em estágios avançados, por isso é indicado que os exames sejam realizados sob orientação médica e, preferencialmente, seja estabelecida uma rotina de exames preventivos, principalmente para mulheres acima de 35 anos de idade.

O exame de mamografia é simples?

Verdade – A mamografia é considerada um procedimento simples, rápido e não invasivo, realizada por uma técnica em radiologia.

A radiação ionizante do exame de mamografia pode afetar a saúde?

Mito – Definitivamente é um mito. O exame de mamografia utiliza radiação ionizante (raios-x), mas a dose é muito baixa, sendo o benefício do exame muito maior do que a dose de radiação absorvida pela paciente.

O ultrassom da mama substitui a mamografia?

Mito – Ambos os exames, ultrassom da mama e a mamografia são muito importantes e se complementam entre si, mas não substituem um ao outro. O ultrassom da mama é um exame de imagem que permite detectar lesões presentes, especialmente nas mamas mais jovens e densas. Já a mamografia é um tipo específico que possibilita a identificação precoce de alterações nas mamas malignas ou benignas.

Existe uma idade ideal para fazer exame de mamografia?

Verdade – O exame deve ser realizado periodicamente a partir dos 50 anos, mas em casos da existência de alguma alteração palpável ou antecedente familiar, pode ser realizada antes.

A alimentação interfere no tratamento do câncer de mama?

Verdade – A alimentação das pacientes de câncer de mama deve ser a mais natural possível e equilibrada, contendo proteínas, vegetais, frutas e cereais para que a mulher possa ter nutrientes e melhorar o sistema imunológico. A água é muito bem-vinda, com estimativa de dois litros por dia.

O fator genético é determinante para o câncer de mama?

Mito – Já se sabe que o fator genético está associado a 8% dos casos e os fatores ambientais são responsáveis por 92%, como por exemplo, obesidade, falta de exercícios físicos, tabagismo e etilismo (o álcool tem se mostrado cada vez mais, um vilão para o surgimento do câncer de mama. O risco aumenta de 7 a 10% se a mulher ingerir uma dose pequena de álcool por dia). Neste caso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta como prejudicial uma dose diária de 100ml de vinho, e/ou 285 ml de cerveja, por exemplo.

Por fim, existem inúmeras questões sobre o que é mito ou verdade sobre a mamografia, mas acima de tudo o importante é cuidar da saúde e dedicar diariamente um tempo para o autocuidado. “A saúde da mulher precisa vir em primeiro lugar, por isso é importante realizar os exames diagnósticos com periodicidade, não deixando de consultar um médico especialista uma vez ao ano, assim tanto a detecção da doença, quanto o tratamento poderá ser mais ágil e eficaz”, afirma Dra. Vivian Milani.

Website: https://fidi.org.br/