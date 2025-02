Pearson lança tutor digital para comunicação no trabalho

A Pearson, empresa especializada em soluções de aprendizagem, lança o Digital English Tutor, ferramenta de aprendizado de inglês para empresas com suporte de inteligência artificial (IA). Projetado para ajudar colaboradores a superar barreiras linguísticas no ambiente corporativo, o tutor digital oferece treinamento personalizado que simula cenários reais do dia a dia profissional, proporcionando um ambiente seguro para a prática do idioma.

Integrado ao hub de soluções Mondly by Pearson, o Digital English Tutor combina tecnologia avançada com a ciência do aprendizado para oferecer uma experiência imersiva, e conta com 60 cenários interativos e comuns do ambiente de trabalho — tais como apresentações de projetos, negociações com clientes e resolução de desafios corporativos. Esses cenários estão disponíveis em três níveis de dificuldade e dez avatares digitais, cada um com personalidades únicas, representando diferentes realidades globais e preparando os usuários para comunicações internacionais.

Resultados

O lançamento se baseia em um programa piloto bem-sucedido realizado com empresas da Ásia, Europa, Oriente Médio e América Latina. Durante seis semanas de teste, 97% dos participantes relataram sentir-se mais confiantes no uso do inglês.

“Gostei da conversa como se estivesse falando com uma pessoa real. Cometer um erro é constrangedor, mas não me sinto envergonhado na frente do professor digital”, destacou um dos participantes. Os resultados indicam que o tutor digital cria um espaço livre de julgamentos, em que os colaboradores podem praticar sem o receio de cometer erros, construindo confiança e melhorando o desempenho no idioma. Além disso, a ferramenta oferece feedback personalizado com análises detalhadas de desempenho e recomendações de aprimoramento.

A novidade chega em linha com a demanda manifestada pelo próprio mercado laboral, afinal, apesar de o inglês ser considerado a língua global dos negócios, um estudo realizado pela Pearson em parceria com a Opinion Box revelou que apenas 30% dos brasileiros possuem proficiência no idioma, o menor percentual entre os países pesquisados na América Latina. O levantamento, que incluiu Brasil, Argentina, México, Colômbia e Chile, apontou que a falta de confiança e a dificuldade de encontrar tempo para estudar são os principais desafios enfrentados pelos profissionais.

“À medida que a IA remodela o local de trabalho, a boa comunicação, o trabalho em equipe e a empatia tornam-se tão essenciais quanto as competências técnicas”, afirma Giovanni Giovannelli, presidente da Divisão de Aprendizagem de Língua Inglesa da Pearson. “A comunicação ineficaz custa, em média, US$ 62,4 milhões anuais às organizações, o que ressalta a necessidade de soluções como o Digital English Tutor”, completa o executivo.

Berenice López, diretora de RH da divisão ELL da Pearson, também destaca a flexibilidade da ferramenta: “O tutor de idiomas digital da Pearson não apenas impulsionou a fluência dos nossos colaboradores, mas também acomodou diferentes estilos de aprendizagem, o que contribuiu para o aumento das pontuações de satisfação interna”.

O Digital English Tutor já está disponível no Brasil, Argentina, Colômbia e México, com expansão prevista para o Peru até o final do primeiro trimestre de 2025.

