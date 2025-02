Verão aumenta a necessidade de cuidados capilares

O verão é uma das épocas mais esperadas do ano, marcado por dias de sol intenso, altas temperaturas e momentos de lazer ao ar livre. No entanto, essa estação também pode representar desafios para a saúde capilar. A exposição frequente ao sol, ao cloro das piscinas e ao sal do mar, pode causar ressecamento, opacidade e enfraquecimento dos fios, tornando essencial adotar uma rotina de cuidados específicos para manter os cabelos saudáveis e protegidos.

A radiação solar em excesso pode degradar a queratina dos fios, deixando-os frágeis e mais suscetíveis à quebra. Além disso, a combinação entre suor, umidade e poluição aumenta a oleosidade do couro cabeludo, favorecendo o acúmulo de impurezas e dificultando a hidratação dos cabelos. Para minimizar esses impactos, recomenda-se o uso de produtos que ajudem a restaurar a hidratação, fortalecer a fibra capilar e criar uma barreira protetora contra agressões externas.

Pensando nesse cuidado, Skala possui a linha Skala Glicólico, desenvolvida para oferecer uma rotina de cuidados capilares. Inspirada no conceito de skinification, que leva os princípios do skincare para os cabelos, a linha traz como destaque o complexo Glicólico Force, que promove uma revitalização dos fios, resistência, brilho e movimento natural.

O ácido glicólico, um dos principais ativos da fórmula, age profundamente na fibra capilar, fortalecendo os fios e ajudando a reter umidade, fator essencial para evitar o ressecamento causado pelo sol e demais agentes externos do verão. Além disso, o creme de pentear da linha conta com proteção térmica de até 230°C, criando uma camada protetora contra o calor excessivo, seja do sol ou de ferramentas térmicas, como secador e chapinha.

Website: http://www.skala.com.br/