Poços de Caldas é eleita a 10ª cidade mais segura de MG

De acordo com o Anuário 2024 Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela plataforma MySide, Poços de Caldas é considerada a 10ª cidade mais segura de Minas Gerais. Localizada no sudoeste mineiro, o município apresenta uma taxa média de violência de 11,8 mortes a cada 100 mil habitantes.



O ranking ainda aponta o Estado como o 5º mais seguro do Brasil, com uma taxa média de violência de 19,9 mortes a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.



Essa notícia positiva tem gerado um impacto significativo na rede hoteleira local. É o que afirma Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de hotéis, da qual faz parte o Hotel Thermas All Inclusive Resort. Ele afirma que, com a reputação de segurança aprimorada, Poços de Caldas tem visto um aumento no número de visitantes e reservas de hotéis.



“A segurança da região pode pesar na decisão durante uma viagem. Saber que Poços está entre as mais seguras dá aquele empurrãozinho pra quem ainda está em dúvida sobre o destino. E isso pode atrair ainda mais gente, especialmente famílias que querem relaxar sem preocupações. Além disso, com essa imagem positiva, a cidade pode atrair eventos e congressos, o que lota os hotéis e impulsiona a economia local”, avalia o diretor.



O reconhecimento vem após investimentos significativos em segurança pública, incluindo a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (CISEP), que integra forças como as polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. “O ato de unir essas forças no mesmo espaço mostra que a cidade está levando a sério a segurança pública. É um tipo de iniciativa que não só resolve problemas, mas também antecipa soluções”, afirma Aly.



“Outro ponto que faz toda a diferença são as tecnologias de monitoramento, como as câmeras. Hoje em dia, segurança e tecnologia andam juntas e Poços de Caldas parece apostar nessa parceria. Sem falar na ideia de integrar as câmeras da população. Isso é muito moderno e colaborativo, e envolve todo mundo no cuidado com a cidade”, acrescenta.



Conhecida por suas águas termais, parques e monumentos, a região também conta com cachoeiras e cascatas, passeio de teleférico, visita ao zoológico da cidade e experiências radicais, como voos de paraglider. Além de tudo isso, Aly acredita que a cidade ser eleita como uma das mais seguras contribui para gerar confiança entre os turistas.



“Muita gente vai olhar para Poços com mais carinho. Mas é importante que a cidade continue investindo em infraestrutura e em eventos que encantem os visitantes. Assim, Poços de Caldas se consolida não apenas como uma cidade segura, mas como um destino turístico com atrações e opções para todos os perfis de turistas”, finaliza o diretor.



Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas



O resort está localizado em um complexo do Parque Temático Walter World e o Mini Zoo, com vista para as montanhas do Sul de Minas. O empreendimento possui duas categorias de acomodação e oferece infraestrutura para receber os mais variados perfis de hóspedes, desde famílias até profissionais do ramo corporativo.

O resort possui um complexo aquático com sete piscinas climatizadas, quadras esportivas, espaço kids com atividades lúdicas e o Museu do Exército. O regime de alimentação é All Inclusive, que inclui refeições completas, petiscos e bebidas no Open Bar Premium.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world