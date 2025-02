Poços de Caldas se mantém na categoria A no Mapa do Turismo

A cidade de Poços de Caldas (MG) se manteve na categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro, conforme informações compartilhadas pela Secretaria de Turismo do município. Trata-se da categoria mais alta em um ranking que vai de A a E, destacando a posição da cidade no setor turístico.

Ainda de acordo com a Pasta, Poços de Caldas encerrou 2023 consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil. A movimentação recorde impulsionou o setor turístico e beneficiou a economia local.

Segundo dados do Índice de Atividades Turísticas (Iatur) divulgado pelo IBGE e publicados pela Secretaria, o Estado de Minas Gerais desponta como um dos líderes no crescimento do turismo no país. A variação mineira atingiu 24,3%, superando a média nacional.

“Estar na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro é como receber um troféu que mostra o quanto nossa cidade tem se dedicado ao turismo”, afirma Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Golden Park All Inclusive Poços de Caldas.

Para ele, o reconhecimento é como um “combustível” para continuar inovando: “Não basta estar no topo, é preciso criar novas experiências, ouvir os turistas e os moradores e seguir encantando quem passa por aqui. É um desafio, mas também um motivo de muito orgulho”.

Reconhecimento impulsiona o setor hoteleiro de Poços

Na visão de Aly, a avaliação feita pelo Mapa do Turismo Brasileiro pode impactar o setor hoteleiro de Poços de Caldas de forma positiva.

“Esse tipo de avaliação é um presente para o setor hoteleiro. Quando uma cidade é reconhecida como um destino de excelência, isso atrai mais turistas. Como resultado, os hotéis acabam sendo os primeiros a sentir esse impacto positivo”, afirma.

Aly observa que, com mais turistas chegando, os hotéis se veem motivados a oferecer ainda mais conforto e novidades. “Assim, os hotéis podem pensar em melhorias nas acomodações, pacotes especiais e em um atendimento que faz a gente querer voltar. É uma reação em cadeia que só traz benefícios”.

Além disso, avança, esse reconhecimento atrai grandes redes e novos investidores para a cidade. “Isso fortalece o setor, gera mais empregos e ajuda a colocar Poços de Caldas ainda mais no mapa do turismo brasileiro”.

Para o Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, outro elemento que faz a diferença é a infraestrutura. “Em Poços de Caldas, você encontra opções para todos os gostos, desde hospedagens a eventos culturais, em um dinamismo que visa deixar o turista satisfeito e com vontade de voltar”.

Para Aly, a participação da comunidade também é um fator importante. “Quando as pessoas da própria cidade abraçam o turismo, colaboram para que ela seja acolhedora, segura e organizada, tudo fica mais fácil. Esse espírito coletivo contribui para a recente conquista de Poços”.

Hotel se prepara para receber alta demanda

Quando uma cidade aparece na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, pode atrair mais turistas, eventos, congressos e investidores. Aly conta que, atento a esse fator, o Golden Park All Inclusive Poços de Caldas vem se preparando para atender à crescente demanda.

“O hotel está localizado no alto da serra, com uma vista das montanhas e a poucos minutos do centro da cidade. Além disso, fica próximo de atrações como o Parque Temático Walter World e o Santuário Mãe Rainha”.

Aly explica que, em termos de estrutura, o hotel oferece apartamentos e diversas opções de lazer: “O Golden Acqua Park possui diversas atrações, piscinas, spa, brinquedoteca, sala de jogos e programação diária com várias atividades”.

Além disso, prossegue, o Golden Park All Inclusive Poços de Caldas é uma alternativa para quem precisa organizar ou participar de um evento. “O Cenacon possui 23 salas, com espaço para até 7 mil pessoas. O espaço é uma opção para festas, congressos e workshops, entre outros”, detalha.

