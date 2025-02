BuyTicket é considerada melhor empresa de ingressos pelo RA

A BuyTicket Brasil foi reconhecida pelo ranking Melhores empresas em eventos e ingressos, do Reclame AQUI, com a primeira posição. O levantamento ordenou 24 marcas com as melhores reputações na plataforma, com base em dados dos últimos seis meses.

O ranking considera seis requisitos de avaliação, com pesos e em ordem específica. Os critérios são: Reputação da empresa – No Mínimo Ótimo e Bom, Nota Final da Reputação, Porcentagem de Solução, Porcentagem de Clientes que Voltariam a Fazer Negócio, Nota do Consumidor e Quantidade de Reclamações Resolvidas.

Angelo Bimbato, CEO da BuyTicket, fala sobre a marca conquistada pela empresa. “É um valioso reconhecimento do nosso trabalho. Essa posição de destaque no Reclame AQUI reforça e valida o compromisso que temos com um de nossos pilares principais: entregar uma experiência de qualidade e confiança aos nossos clientes”.

Para o especialista, este reconhecimento é importante para transmitir segurança e credibilidade ao cliente, e consequentemente, para o crescimento da empresa. “O setor ainda enfrenta certa desconfiança por parte de quem não está familiarizado com sua operação. Por isso, reconhecimentos como este são fundamentais para desmistificar possíveis receios que novos usuários possam ter ao explorar nossa plataforma”.

Nível mais alto de reputação da plataforma

A BuyTicket atingiu a reputação máxima no Reclame AQUI, o RA1000. O selo é um reconhecimento para empresas que são comprometidas e superam expectativas no atendimento. Para conquistá-lo, as marcas precisam atender critérios específicos, além dos usados para o cálculo de reputação.

O cálculo de reputação considera a média da soma dos indicadores de desempenho Reclamações respondidas, Voltaria a fazer negócio, Índice de solução e Nota do consumidor, enquanto que para conquistar o RA1000, a empresa precisa atender a outros cinco critérios.

Para garantir o selo, a empresa deve possuir um número de avaliações igual ou superior a 50, Possuir Índice de Resposta igual ou superior a 90%, Possuir Índice de Solução igual ou superior a 90%, Possuir Média das Avaliações igual ou superior a 7 e Possuir Índice de Novos Negócios igual ou superior a 70%.

A BuyTicket Brasil respondeu 100% e resolveu 97,8% das reclamações recebidas. A marca possui uma nota média de 9,4 na plataforma, e dentre os avaliadores, 91,8% voltariam a fazer negócio com a empresa.

Segundo Bimbato, esses reconhecimentos são o reflexo de um trabalho em equipe e a prova de que a BuyTicket trilha um caminho correto ao se comprometer com os clientes. “Não à toa, o nosso valor número um é: o fã dentro do evento. Isso reflete uma cultura focada em customer success, colocando o cliente sempre no centro de tudo o que fazemos”.

Bimbato afirma que a BuyTicket preza por valores ainda escassos no segmento de eventos e ingressos. “Em um mercado marcado por golpes e plataformas que muitas vezes não se preocupam com o cliente, seja na revenda ou na venda oficial, a BuyTicket procura tratar o cliente como ele realmente é: um fã que quer realizar o sonho de assistir ao show do seu artista”.

Conforme esclarece o especialista, a presença da marca na plataforma é utilizada de forma estratégica. “O Reclame AQUI é uma das principais fontes de informação para o público sobre a reputação de uma empresa, por isso, também funciona como um canal estratégico para esclarecer dúvidas de potenciais compradores que buscam informações sobre a BuyTicket”.

De acordo com Bimbato, algumas medidas devem ser adotadas para oferecer um bom atendimento e construir uma reputação positiva. “Na BuyTicket o suporte funciona 24 horas, todos os dias, para garantir que haja alguém disponível para ajudar os clientes com suas dúvidas e solucionar qualquer problema. Valorizamos um atendimento sempre online, ágil e eficiente, priorizando a rapidez na resolução das questões que possam surgir”.

Para mais informações, basta acessar: buyticketbrasil.com/