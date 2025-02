Empresário ensina como empreender com oficinas mecânicas

A produção de motocicletas cresceu 11,1% em 2024, na comparação com o ano anterior, conforme indicativos da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Os números chegaram a 1.748.317 de unidades fabricadas no país.

“O mercado de oficinas mecânicas no Brasil apresenta um cenário promissor, com crescimento constante devido ao aumento da frota de veículos e à conscientização sobre manutenção preventiva”, analisa Filipe Tavares, empresário e especialista no segmento de motopeças.

Tavares é diretor-administrador da Ciclemotos desde 2008. A empresa tem sede em Fortaleza (CE) e atua como varejista de peças e serviços para motocicletas. O negócio faturou R$ 1,6 milhão em 2023 e, em 2024, completou trinta anos de mercado. Tavares é autor do ebook “Guia completo: como abrir uma oficina”, que fala sobre empreendedorismo no ramo de oficinas mecânicas para motocicletas.

“As oportunidades são amplas para quem investe em qualificação, tecnologia e atendimento. Apesar dos desafios, como a informalidade, vejo um mercado cada vez mais profissional e preparado para atender às demandas dos clientes”, afirma.

Para o empresário, o aumento no número de condutores é positivo para o setor de reparos e serviços de motocicletas. “Com mais motocicletas em circulação, cresce a demanda por manutenções preventivas, corretivas e personalizações”, afirma. “Isso representa oportunidades para expandir o portfólio de serviços, fidelizar clientes e investir em inovação, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento”, articula.

O que considerar antes de abrir uma oficina para motocicletas?

Tavares destaca que, para além de ganhos financeiros, determinados elementos devem ser considerados na hora de abrir uma oficina mecânica.

“Abrir uma oficina mecânica exige planejamento além do foco financeiro. É fundamental considerar a localização estratégica, a qualificação da equipe, o investimento em ferramentas e tecnologia, e a qualidade no atendimento ao cliente”, diz o especialista no segmento de motopeças.

“Também é importante adotar práticas sustentáveis, como o descarte correto de resíduos, e construir uma boa reputação, que é essencial para conquistar e manter clientes no longo prazo”, afirma.

A seguir, Tavares explica quais são os primeiros passos para quem deseja empreender nesse segmento:

Planejamento: desenvolver um plano de negócios detalhado, com análise de mercado, público-alvo e concorrência; Localização: escolher um local acessível e estratégico; Investimento inicial: adquirir ferramentas, equipamentos e peças essenciais; Qualificação: contratar ou capacitar uma equipe técnica de qualidade; Legalização: formalizar a empresa e cumprir as exigências legais, como licenças ambientais; Divulgação: criar estratégias de marketing para atrair e fidelizar clientes.

Quais as estratégias de mercado mais efetivas?

Para o diretor-administrador da Ciclemotos, a boa comunicação e reputação com fornecedores são fundamentais para garantir condições vantajosas, como preços competitivos, prazos de entrega rápidos e materiais de qualidade.

A seguir, Tavares destaca estratégias para conseguir uma carteira fiel de clientes:

Atendimento: oferecer um serviço eficiente, personalizado e com atenção ao cliente; Transparência: explicar os procedimentos e custos de forma clara, gerando confiança; Programa de fidelidade: criar incentivos, como descontos ou benefícios para clientes frequentes; Pontualidade: cumprir prazos e compromissos; Pós-venda: manter contato após o serviço, oferecendo suporte ou promoções; Presença on-line: usar redes sociais e avaliações positivas para atrair e fidelizar clientes.

Empreendedor deve diversificar os serviços

Tavares destaca que, para além dos reparos, diversos serviços podem ser oferecidos para diferenciar o negócio:

Manutenção preventiva: revisões periódicas para evitar problemas futuros; Personalização: pintura, acessórios e upgrades para motocicletas; Serviços de emergência: atendimento móvel para consertos rápidos; Consultoria técnica: orientação sobre cuidados e melhorias no veículo; Venda de peças e produtos: itens de qualidade para reposição e manutenção; Treinamentos: cursos básicos de mecânica para motociclistas; Soluções sustentáveis: coleta e reciclagem de resíduos; Serviços expressos: troca de óleo, ajustes rápidos e revisões para quem tem pouco tempo; Planos de manutenção: pacotes personalizados com preços fixos para revisões periódicas; Seguro e assistência: parcerias com seguradoras para oferecer proteção aos clientes; Test ride e análise de desempenho: diagnósticos avançados com relatórios detalhados sobre a performance da motocicleta; Atendimento diferenciado: área de espera confortável com café, Wi-Fi e informações sobre o andamento do serviço;

“Diferenciar-se exige inovação constante e atenção às tendências, como o uso de tecnologias digitais (agendamentos on-line, apps) e o foco na sustentabilidade, que atrai cada vez mais consumidores conscientes”, conclui o empresário.