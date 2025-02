Eng.º Agostinho Geraldes assume presidência da AESabesp para o triênio 2025-27

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) empossou nesta terça-feira, 4 de fevereiro, na capital paulista, os novos membros de suas Diretorias Executiva e Adjunta, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e coordenadores de Polos. No período, a entidade será presidida pelo engenheiro Agostinho Geraldes, diretor de Manutenção Estratégica da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Em seu discurso, o novo presidente reforçou a importância da AESabesp, que tem o olhar voltado para a inovação e sustentabilidade — temas que serão foco de sua gestão para os avanços do saneamento no Brasil.

A solenidade contou com a presença de autoridades, profissionais e representantes de empresas e associações do setor de saneamento. Entre os convidados, estiveram Carlos Piani, presidente da Sabesp, e Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, que discursaram no evento.

Também prestigiaram a cerimônia os diretores da Sabesp Roberval Tavares de Souza (Operação e Manutenção) e Josué Bressane (Gente e Gestão); Marcel Sanches, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Nivaldo Rodrigues da Costa Junior, presidente da ABES Seção São Paulo; Sérgio Gonçalves, diretor Executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe); Christianne Dias, diretora Executiva da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon); Pérsio Faulim, presidente da Associação Sabesp; Francisca Adalgisa da Silva, presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp (APU); Ênio Aguiar, diretor da Abratt Associação Brasileira Tecnologia Não Destrutiva (Abratt); e o engenheiro Felipe Xavier, que na ocasião representou Joel Krüger, presidente da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.

Posse da AESAN

Na ocasião, também foram empossados os novos membros da Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN) para o mesmo período. Quem assume a gestão 2025-27 é bióloga Sulamita França.