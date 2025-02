Align Partners apresenta propostas de acionistas da Coway Co., Ltd. para proteção dos interesses dos acionistas minoritários

A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Coway Co., Ltd. (“Coway” ou “Empresa”) desde 2023, submeteu 4 propostas de acionistas em 6 de fevereiro de 2025, para a próxima Assembleia Geral Anual (“AGM”). Essas propostas visam garantir que a governança da Coway funcione para todos, e não apenas para seu maior acionista.

Mais especificamente, a Align Partners buscará apoio para nomear Namuh Rhee, um especialista independente em governança e mercados de capitais e Presidente do Fórum de Governança Corporativa da Coreia, para o Conselho e o Comitê de Auditoria. Para garantir sua posição, a Align Partners buscará expandir o Conselho a fim de impedir qualquer preenchimento defensivo de assentos pela Coway. Por fim, a Align Partners pretende proteger os direitos dos minoritários, garantindo a aprovação para introduzir a votação cumulativa, assegurando que seu poder de voto sirva como uma alavanca significativa de responsabilidade.

Nossas preocupações em relaçãoàgovernança da Coway sempre foram transparentes – preocupações que, com base no feedback dos acionistas, são amplamente compartilhadas. Para garantir acesso igualitárioàinformação, apresentamos formalmente perguntasàCoway, exigindo esclarecimentos sobre aspectos fundamentais, porém críticos, de sua estrutura de governança. A falta de um plano claro do Conselho para mitigar o conflito de interesse entre seu presidente-executivo, que também lidera a Netmarble, maior acionista da Coway, e os acionistas minoritários representa um sério risco de governança. Dado o histórico da Netmarble de alocação ineficiente de capital, essas preocupações se tornam ainda mais evidentes.

Todos os acionistas merecem maior transparência e uma governança mais sólida por parte da Coway. Instamos os acionistas a apoiarem nossas propostas e a exigirem que a Coway divulgue seu “Value-Up Plan” (Plano de Valorização, em português; previsto para divulgação no primeiro trimestre de 2025) antes da Assembleia Geral, garantindo que possam tomar decisões plenamente informadas durante a reunião.

Mais informações podem ser encontradas em nossa apresentação disponível em https://www.bside.ai/coway/feed/1206.

Sobre

A Align Partners é uma empresa de investimentos com foco na Coreia, liderada pelo CEO Changhwan Lee, que aproveita a experiência em private equity e banco de investimentos para impulsionar o crescimento sustentável e lidar com o “desconto coreano”.

https://www.alignpartnerscap.com/en/.

Wooseok Choi / Jane Kim

coway_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033