IA e ferramentas de dados moldam estratégias de sustentabilidade brasileiras

Muitas empresas no Brasil estão direcionando investimentos em tecnologia para a sustentabilidade ambiental e fazendo parcerias com fornecedores de serviços para identificar e mitigar os efeitos potenciais das mudanças climáticas, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG de 2024 para o Brasil conclui que a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG) avançou no último ano, embora algumas empresas ainda não tenham tomado medidas significativas. As mudanças climáticas estão em destaque após recentes tempestades severas e incêndios florestais, e as organizações estão se tornando mais conscientes de possíveis aumentos de custos e interrupções na cadeia de suprimentos desencadeadas por tais eventos.

“As empresas brasileiras com compromissos de sustentabilidade estão reconhecendo que iniciativas de longo prazo devem ter benefícios comerciais que superem os custos”, disse Bob Krohn, parceiro da ISG e líder da indústria para manufatura nas Américas. “Com a ajuda de fornecedores de serviços, elas estão desenvolvendo estratégias que podem ser medidas com base em metodologias rigorosas.”

Muitas empresas têm investido recursos em sistemas de energia renovável, eficiência energética, mobilidade elétrica e tecnologias de construção sustentáveis, diz o relatório. No entanto, integrar efetivamente essas práticas em seus modelos operacionais requer grandes investimentos em pesquisa, infraestrutura e treinamento. As empresas estão trabalhando em estreita colaboração com fornecedores de serviços que oferecem as ferramentas para fazer uma transição suave para práticas sustentáveis.

Embora os fornecedores de serviços no Brasil estejam lançando novas ofertas de sustentabilidade mais lentamente este ano, o uso de tecnologias avançadas para aumentar a sustentabilidade e atender às demandas de ESG se intensificou, diz o relatório. Os fornecedores estão usando IA e ML para ajudar os clientes a melhorar a coleta, validação, padronização e análise de dados, enquanto a IA generativa está sendo aplicada ao design de produtos mais sustentáveis. A automação aumentou a eficiência, e a IoT revolucionou o gerenciamento de água e energia.

Iniciativas e requisitos de sustentabilidade estão aumentando a demanda por plataformas de dados para obter insights sobre o desempenho ESG, diz o ISG. As organizações estão adotando IA e análises avançadas para melhorar a transparência e a rastreabilidade dos dados. A partir de 2027, a Resolução 193 do governo nacional exigirá que as empresas avaliem seus riscos sociais e ambientais e como eles podem afetar suas finanças. Espera-se que isso expanda o mercado de plataformas e serviços de dados ESG no Brasil.

O mercado de tecnologia operacional associadaàsustentabilidade também está crescendo, diz o relatório. Mais empresas estão usando automação para reduzir desperdícios e emissões de sua infraestrutura e implantando sistemas de IoT para coleta de dados em tempo real e gerenciamento de ativos. Algumas empresas adotaram digital twins e blockchain para registrar e controlar emissões.

“Um número crescente de empresas brasileiras está buscando parceiros estratégicos para ajudá-las a incorporar práticas sustentáveis ??em suas operações”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os fornecedores de serviços são cruciais para planejar essas iniciativas e monitorar e reportar o desempenho ESG.”

O relatório também analisa outras tendências de sustentabilidade e ESG no Brasil, incluindo o progresso corporativo mais lento na sustentabilidade social e um compromisso crescente com os princípios da economia circular.

Para mais insights sobre os desafios de sustentabilidade e ESG enfrentados pelas empresas brasileiras, além dos conselhos do ISG para lidar com eles, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 66 fornecedores em quatro quadrantes: Strategy and Enablement Services, OT and Industry-specific Solutions and Services, IT Solutions and Services e Data Platforms and Managed Services.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, IBM e Wipro como Líderes em todos os quatro quadrantes. Ele nomeia TCS como Líder em três quadrantes. Deloitte, EY, Microsoft, NTT DATA, PwC e Schneider Electric são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. Agrotools, AWS, BCG, DEEP ESG, EcoVadis, ERM, KPMG, Kyndryl, SAP, Stefanini, TIVIT e WayCarbon são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Cognizant, Schneider Electric e TIVIT são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, a PwC foi nomeada a ISG CX Star Performer global para 2024 no relatório Sustainability and ESG Brazil. A PwC obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo IA, nuvem e análise de dados; consultoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e design de operações; gerenciamento de mudanças; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.600 profissionais prontos para o digital que operam em mais de 20 países — uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profunda experiência em tecnologia e indústria e recursos de pesquisa e análise de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para obter mais informações, visite www.isg-one.com/.

