Estudo global de CIOs revela que o ROI continua a ser a maior barreira para a adoção da IA, apesar do aumento de gastos triplicado

De acordo com uma nova pesquisa da IDC encomendada pela Lenovo, os líderes empresariais e os tomadores de decisão de TI confirmam que o uso da inteligência artificial deve atingir níveis convencionais de adoçãoàmedida que as empresas dedicarem uma maior fatia de seus orçamentos de TI às implementações de inteligência artificial. O novo 2025 CIO Playbook global, intitulado It’s Time for AI-nomics, destaca que as expectativas de gastos com IA por tomadores de decisão de TI do mundo inteiro quase devem triplicar em 2025 em comparação ao ano passado. Mas, os desafios críticos incluem retornos financeiros incertos sobre estes investimentos e lacunas na prontidão organizacional.

Provando o ROI: a maior barreira

Embora a maioria dos casos de uso de IA tenha atendido às expectativas, comprovar o retorno destes investimentos permanece desafiador — o risco financeiro e o ROI incerto são as maiores barreirasàadoção da IA. Esta tensão é agravada por uma desconexão entre os crescentes investimentos em IA e dúvidas generalizadas entre os tomadores de decisão sobre o seu valor. Apesar do aumento previsto nos gastos com IA, os tomadores de decisão de negócios não são unânimes em seu otimismo quanto ao seu impacto. O CIO Playbook revelou que 37% da administração permanece desconfiada ou tem reservas em relaçãoàIA, enquanto aproximadamente 9 em cada 10 entrevistados que adotaram a IA, composta principalmente por profissionais de TI, disseram que a IA atendeu às suas expectativas. Isto destaca uma divisão significativa entre o potencial ilimitado da IA e a confiança empresarial.

A adoção da IA ??generativa acelera

Os líderes de TI esperam que a IA seja responsável por quase 20% dos orçamentos de tecnologia em 2025, impulsionada pela adoção acelerada de casos de uso de IA generativa. Apesar de apenas 11% das empresas estarem utilizando aplicativos com tecnologia GenAI atualmente, é esperado que esse número aumente para cerca de 42% no próximo ano. Espera-se que os departamentos de operações de TI, desenvolvimento de software e marketing vejam os mais elevados níveis de aplicações GenAI.

“A inteligência artificial é uma maratona e uma corrida de velocidade, exigindo esforços paralelos para acelerar a modernização dos sistemas, ao mesmo tempo que garante a preparação futura das pilhas tecnológicas”, disse Ken Wong, presidente do Grupo de Soluções e Serviços, Lenovo. “Nossa pesquisa revela que as empresas precisam simplificar o design, a implantação e a integração de soluções de IA para demonstrar o impacto destes investimentos. Isto deve inspirar maior confiança e impulsionar investimentos futuros."

Superando os desafios de prontidão organizacional

A pesquisa também revela os vários desafios da prontidão organizacional. Apesar de questões éticas, preconceitos em IA e aprendizado de máquina serem apontados como o aspecto mais difícil ou arriscado da IA, mais da metade das empresas globais não tem uma política de Governança, Risco e Conformidade (GRC) de IA em vigor. Para alcançar os resultados satisfatórios prometidos pelos agentes e assistentes de inteligência artificial, as empresas devem também treinar e qualificar a equipe, modernizar os sistemas de TI para integrar de forma efetiva estas ferramentas e estabelecer processos organizacionais que auxiliem no uso ético e responsável destas ferramentas.

Qualidade dos dados: um fator fundamental do sucesso

O Relatório AI-nomics também destaca a importância fundamental da qualidade dos dados na implementação bem-sucedida da IA. Garantir a soberania e a conformidade dos dados e a disponibilidade de dados de qualidade foram apontados como os principais fatores em implementações bem-sucedidas, enquanto as falhas de IA são mais frequentes por problemas de qualidade de dados, custos de TI e integração da IA com sistemas e processos existentes. Segundo o levantamento, 33% dos entrevistados afirmaram que suas empresas pretendem desenvolver recursos de gerenciamento de dados nos próximos 12 meses.

A necessidade de parcerias qualificadas

Apesar da urgência em implementar as metas de inteligência artificial, as empresas reconhecem que não podem realizar isso por conta própria. A falta de experiência qualificada é o principal motivo para não investir em IA, enquanto a pesquisa revelou que o acesso a parceiros com fortes capacidades de IA ainda é um dos fatores mais importantes para a implementação bem-sucedida de IA.

“Para aproveitar o poder transformador da IA, as empresas precisam de uma estratégia orientada por dados que garanta a escalabilidade, interoperabilidade e resultados comerciais tangíveis", disse Ashley Gorakhpurwalla, presidente do Grupo de Soluções de Infraestrutura, Lenovo. "Na Lenovo, acreditamos que uma abordagem híbrida para a inteligência artificial, que integra e habilita de forma perfeita modelos públicos e privados, é essencial para fornecer soluções escaláveis, gerar impacto mensurável e acelerar a transformação empresarial impulsionada por inteligência artificial.”

Explore o 2025 CIO Playbook

Para saber mais sobre as ofertas de IA híbrida da Lenovo, acesse:

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Mantendo foco em uma visão ousada para fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250205009608/pt/

Zeno Group for Lenovo: lenovossg@zenogroup.com