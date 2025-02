Startup de influencers ajuda pequenas e médias empresas a vender mais

Criar um grande hub de negócios entre marcas e influenciadores digitais, possibilitando realizar propostas, negociações, permutas e contratação direta de criadores de conteúdo para campanhas ou ações pontuais é a proposta da nova plataforma tecnológica de marketing de influência Mundo Mapping.

Lançada após três anos de estudos, pesquisas e desenvolvimento, a ferramenta reúne um banco de dados com mais de 12 mil influenciadores, de mais de 80 nichos e 1.700 cidades do Brasil. Paralelamente ao crescimento no número de influenciadores cadastrados, centenas de empresas de diferentes portes passaram a utilizar a ferramenta.

A Mundo Mapping tem o foco de conectar e gerar negócios entre os influenciadores e empresas que estão buscando aumentar suas vendas, projeção de marca ou, até mesmo, aceleração de crescimento.

"Cada solução na Mapping foi criada de acordo com uma necessidade e pensada 100% na geração de valor para ambos os lados. Em nosso estudo de viabilidade, encontramos inúmeras plataformas interessantes, mas sempre eram ou muito complexas ou muito caras, na verdade geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. O que, na prática, distanciava o universo da contratação de influenciadores por pequenas e médias empresas", explica Maria Priscila, fundadora da plataforma.

Não basta negociar, precisa facilitar

O mercado de influenciadores vem aumentando vertiginosamente nos últimos anos, tornando-se cada vez mais promissor. O poder exercido por tais pessoas foi tanto que foi possível induzir a compra de produtos indicados por eles em cerca de 49% dos consumidores brasileiros. Assim, é inegável o papel do influenciador na promoção de marcas e nas estratégias de marketing atual.

Uma pesquisa recente realizada pela Mundo Mapping com os seus influenciadores cadastrados, revelou um cenário positivo para as marcas que querem investir em 2024 no setor de marketing de influência pagando através de permuta.

Isso porque, segundo os dados, apenas 3,1% dos influenciadores digitais não aceitariam permutas como remuneração das divulgações, contra um número esmagador de 96,9%, que estão abertos a trabalhar com a modalidade, dos quais 48,2%, a depender do produto ou serviço ofertado como moeda de troca.

Em seus 12 meses de atividades rodando campanhas e ofertas, a empresa já movimentou cerca de R$3 milhões de reais em permutas entre marcas e influencers. Ou seja, 80% das movimentações ocorrida na plataforma.

O nicho que mais usou a tecnologia neste modelo de negócio foi o turismo, com hotéis, resorts, seguro-viagem, passagens aéreas e passeios. Em seguida, ficou o setor de vestuário, seguido próximo dos produtos de beleza. Os influenciadores também negociaram em 2023 permutas de bicicletas, alimentação, vinhos, jantares, cursos e mentorias.

Processo automatizado e seguro

“Ninguém quer sair perdendo dinheiro nas negociações, ainda mais quem ainda é pequeno e não possui margem para erros”, diz Maria Priscila. Por meio da plataforma, que possui interfaces diferentes para empresas e influenciadores, são combinados os tipos e quantidades exatos de entregas, bem como a contrapartida da empresa, tudo com prazos e responsabilidades preestabelecidas.

A partir de então, todo o processo é automatizado, gerando um contrato digital de maneira rápida e prática – salvaguardando a empresa o e influenciador.

Esse formato vale tanto para os microinfluenciadores como para os influenciadores gigantes, além de contratos em modelo de permuta ou envolvendo negociações financeiras. “O sistema é intuitivo e pode ser operado tanto por times de marketing de grandes marcas como por gestores de pequenas e médias empresas ou profissionais autônomos, que não atuam no universo do marketing. Tudo é feito on-line, de qualquer lugar do mundo”, garante a executiva.

Novo serviço, mais vendas

A Mundo Mapping oferece serviços como mapeamento de influenciadores, criação de campanhas e ofertas, pagamento aos influenciadores em permuta, dinheiro ou híbrido, contratos digitais automatizados, relatórios de resultados, entre outros, sendo um ambiente em constante evolução.

Neste ano, a plataforma lança um novo serviço que possibilita que empresas aumentem suas vendas e conquistem novos clientes. O programa de afiliados da Mundo Mapping é uma modalidade que permite que empresas disponibilizem seus produtos ou serviços em uma vitrine virtual, contando com uma rede de mais de 12 mil influenciadores de todo o Brasil.

“Com tecnologia própria, a plataforma permite o rastreio de resultados e a otimização de campanhas, sendo possível escolher individualmente o influenciador que tem mais match com o seu produto ou serviço e negociar com cada um deles. Ou simplesmente deixar na vitrine para todo o banco de creators que tenha interesse em divulgar o seu produto, recebendo por comissão”, conta Maria Priscila.

Sobre a Mundo Mapping

