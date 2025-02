Brasil tem alta em cuidados domiciliares

O Brasil tem registrado um aumento expressivo na procura por cuidados domiciliares nos últimos anos. Dados do Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (NEAD) indicam que, em 2020, com o início da pandemia, houve um crescimento de 35% na busca por assistência domiciliar. Atualmente, o setor possui uma receita anual de R$ 12,3 bilhões, emprega mais de 103 mil profissionais e atende cerca de 346 mil pacientes por ano.

O envelhecimento da população brasileira é um dos principais fatores que impulsionam essa demanda. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e noticiado por Economia SC indicam que, até 2050, aproximadamente 30% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Esse cenário aumenta a necessidade de profissionais especializados no cuidado às pessoas idosas, especialmente no contexto domiciliar.

O Dr. Gabriel Souza, especialista em clínica médica e atendimento domiciliar, destaca: “O atendimento domiciliar permite que o paciente receba cuidados considerando sua estrutura familiar, as condições do ambiente doméstico e os recursos disponíveis para esse tipo de assistência. Com isso, é possível evitar internações desnecessárias e reduzir o risco de infecções.”



Os Benefícios do atendimento domiciliar

O modelo de assistência domiciliar tem se consolidado como uma alternativa eficaz aos longos períodos de internação hospitalar, beneficiando pacientes com doenças crônicas, idosos, pessoas em reabilitação pós-cirúrgica e portadores de doenças degenerativas.

Entre os principais benefícios desse tipo de atendimento, destacam-se:

Redução de internações hospitalares : pacientes com acompanhamento domiciliar têm menor risco de contrair infecções hospitalares e outras complicações

: pacientes com acompanhamento domiciliar têm menor risco de contrair infecções hospitalares e outras complicações Maior conforto para o paciente : o tratamento ocorre no ambiente familiar, o que pode contribuir para a recuperação emocional e psicológica.

: o tratamento ocorre no ambiente familiar, o que pode contribuir para a recuperação emocional e psicológica. Menos custos para o sistema de saúde: internações prolongadas geram altos custos para hospitais e redes públicas de saúde. Com os cuidados domiciliares, esses gastos podem ser reduzidos significativamente.

Além disso, o Ministério da Saúde, por meio do programa "Melhor em Casa", oferece atenção domiciliar integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando proporcionar cuidados de saúde no ambiente domiciliar e evitar hospitalizações desnecessárias.

"O atendimento domiciliar é uma solução eficiente para otimizar os recursos do SUS, garantindo que os leitos hospitalares sejam priorizados para casos mais graves e emergenciais", explica o Dr. Gabriel Souza.

Desafios e necessidade de expansão do setor

No entanto, estudos divulgados pela Scielo apontam para uma lacuna entre a oferta de serviços de atenção domiciliar e as necessidades da população. Há evidências de que as demandas por cuidados domiciliares superam a disponibilidade atual de serviços, indicando a necessidade de expansão e aprimoramento dessa modalidade de atenção à saúde no país.

"É fundamental que o Brasil invista mais na capacitação de profissionais da saúde para esse segmento. O envelhecimento populacional exige novas estratégias para garantir que as pessoas possam receber atendimento de qualidade sem depender exclusivamente dos hospitais", afirma o Dr. Gabriel Souza.

O futuro dos cuidados domiciliares no Brasil

Em resumo, o Brasil enfrenta o desafio de adequar a oferta de cuidados domiciliares à crescente demanda, tanto o setor público quanto o privado precisam estar preparados para essa nova era da saúde, em que a atenção domiciliar deixará de ser uma alternativa e passará a ser uma necessidade essencial para a população brasileira.

