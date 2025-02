Estratégias éticas que atraem clientes na advocacia

O advento do digital permitiu o avanço de diversas profissões e áreas, facilitando uma comunicação rápida e efetiva por mensagens e transações instantâneas. Com a tecnologia, surgiram redes sociais como Facebook e Instagram, além de ferramentas de busca como o Google, permitindo conexões rápidas com informações e pessoas em todo o mundo. Isso deu origem aos anúncios digitais, conectando potenciais clientes a prestadores de serviços. Inicialmente, a publicidade digital para advogados era intensamente regulamentada, com restrições severas. Porém, essas normas foram flexibilizadas na pandemia.

O provimento 205/2021 a OAB ampliou as diretrizes sobre o que é permitido em termos de marketing digital, mantendo o foco na ética e sobriedade.

Durante a pandemia em 2021, muitos escritórios ficaram sem casos jurídicos e apresentaram dificuldades em atrair novos clientes. Para mitigar isso, a OAB regulamentou anúncios digitais de maneira a permitir a publicidade para advogados, desde que não mercantilize a profissão. O provimento determina que as informações veiculadas sejam objetivas, verdadeiras e respeitam as normas do Código de Ética e Disciplina da OAB, evitando práticas explicitamente comerciais, como prometer “consulta grátis”, ”causa ganha” ou garantias financeiras.

Uma forma eficaz de obter resultados rápidos no digital é investir em anúncios pagos. Esses permitem segmentar quem verá o conteúdo, seja orientado para empresários buscando entender melhor seus direitos e responsabilidades legais ou por benefícios para aposentadoria de médicos. Pedro Henrique Machado Martins, CEO PRDX - Marketing Jurídico, destaca: “No Facebook, Instagram e Google, anúncios pagos ajudam advogados de qualquer área a alcançar pessoas com problemas jurídicos que podem virar clientes”. Isso permite ao potencial cliente contatar o advogado, iniciar um atendimento e firmar um contrato – um fluxo cuidadosamente desenhado para escritórios de advocacia.

Sem Necessidade de Exposição

É importante notar que os advogados podem atrair clientes sem a necessidade de participar de vídeos. Plataformas como Google e LinkedIn suportam conteúdo textual ou informativo. Apesar disso, Martins sugere: “é benéfico que os advogados produzam vídeos educativos de forma esporádica, permitindo o engajamento do público sobre seus direitos”. Diversos advogados não sabem por onde começar devido ao fato do marketing jurídico ser uma área totalmente diferente do direito e que também contem muitas especificidades.

A PRDX – Marketing Jurídico é uma agência de focada exclusivamente em advogados, disposta a ajudar e tirar dúvidas daqueles que buscam informação sobre o tema. A PRDX é liderada pelo CEO Pedro Martins, palestrante na OAB/Brasília e OAB/Santos. Como aponta Martins, “Contar com especialistas pode aumentar o alcance e o sucesso de escritórios jurídicos”.



Telefone: +5519981406903

Website: https://prdx.com.br/