Agenda Cidade Viva reforça turismo em Poços de Caldas

Lançada em agosto de 2023 pela Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Poços de Caldas, a Agenda Cidade Viva é um canal de comunicação entre a administração municipal e a população e tem como objetivo divulgar as atividades culturais da cidade, oferecendo uma programação diversificada e acessível ao longo do ano.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Vilage Inn All Inclusive Poços de Caldas, o projeto reforça o compromisso de Poços de Caldas com o turismo e a valorização da cultura local. “A prefeitura conseguiu traduzir a essência da cidade em uma programação que abraça a todos. Para mim, essa diversidade de eventos, que vão desde arte e cultura até esportes, é o grande diferencial”, analisa.

Segundo ele, a Agenda Cidade Viva contribui para posicionar o município mineiro como uma opção atrativa no cenário nacional de turismo. A programação variada também funciona como um diferencial para quem está planejando uma viagem.

“Além disso, essa agenda permite que os turistas organizem melhor suas visitas. Saber que haverá um festival de música ou uma exposição de arte na época da viagem é um grande atrativo. Isso cria uma expectativa positiva no visitante”, destaca Ricardo.

Diversidade na programação

A programação da Agenda Cidade Viva inclui uma variedade de atividades, como espetáculos teatrais, exposições de arte, shows musicais e festas tradicionais. Os eventos têm como foco valorizar e promover a cultura e as tradições da região.

Para o início de 2025, a agenda já conta com três eventos confirmados: o Festival Música nas Montanhas, o Sunset Beats e a Volta ao Cristo Unimed. Aly reforça que essas atividades têm potencial para movimentar o turismo em Poços de Caldas.

“O Festival Música nas Montanhas é voltado para quem aprecia música erudita, o que atrai um público altamente qualificado, que não vem apenas para assistir, mas também para explorar a cidade. Já a Volta ao Cristo, um evento esportivo, mobiliza tanto atletas quanto visitantes. Janeiro promete ser um mês movimentado”, ressalta.

Para o setor de hotelaria, Aly destaca que contar com uma programação rica em eventos na região do hotel pode ser uma vantagem significativa para o turista.

“Não é só o conforto do quarto ou o café da manhã que importam, mas também a possibilidade de aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer. Quando o hóspede encontra opções de lazer bem próximas, ele se sente mais conectado ao lugar, e isso pode fazer toda a diferença”, conclui.

Vilage Inn All Inclusive Poços de CaldasLocalizado na Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3500, Jardim Del Rey Poços de Caldas, o hotel está de frente para o Parque Temático Walter World, próximo do Santuário Mãe Rainha e da Represa Saturnino de Brito e a cinco minutos do centro da cidade.

Sua infraestrutura inclui piscinas climatizadas, quadras esportivas, espaço fitness, sala de jogos, toboágua e um espaço dedicado às crianças. Além disso, oferece o regime de alimentação All Inclusive com Open Bar.



O empreendimento conta com duas categorias de hospedagem que acomodam até quatro pessoas e, além disso, possui estrutura para eventos no Centro Nacional Inn de Convenções (CENACON). O espaço pode receber até sete mil pessoas em 23 salas que podem ser utilizadas em congressos, workshops, festas e recepções.

Para mais informações, basta acessar https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas