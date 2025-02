Cada vez mais, a gamificação ganha espaço na educação mundial. Segundo o estudo “Game Based Learning Global Market Report 2025”, esse mercado deve passar de US$ 17,07 bilhões (R$ 100,5747 bilhões) em 2024 para US$ 20,84 bilhões (R$ 122,7872 bilhões) em 2025 a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22,1%.

Aliás, o número de pesquisas sobre gamificação cresceu em vários países e em diferentes campos da ciência, como aponta o artigo “State of Research on Gamification in Education: A Bibliometric Survey”, publicado no periódico científico MDPI, como mostra o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb).

“Novas abordagens de gamificação avançada são criadas para ir além do engajamento, promovendo a aprendizagem ativa e aumentando o desempenho acadêmico de forma mensurável”, afirma a mestre em educação Amanda Glasser. “Essas práticas incentivam a participação e promovem a resolução de problemas complexos, como desenvolvimento de habilidades socioemocionais e melhor retenção do conteúdo”, afirma.

Glasser é consultora de relações governamentais da Jovens Gênios, empresa que usa tecnologias para melhorar o engajamento e o desempenho acadêmico dos alunos. “Além disso, com a crescente integração de tecnologias digitais e metodologias ativas, a gamificação tem se tornado uma ferramenta para transformar o ambiente de aprendizagem e atender às demandas educacionais do século XXI”, complementa.

Gamificação avançada incorpora diversas estratégias

Glasser destaca que a gamificação avançada incorpora estratégias inovadoras que visam melhorar o desempenho acadêmico.

“Essas estratégias são desenvolvidas com base em princípios de design de jogos, psicologia da aprendizagem e práticas educacionais baseadas em evidências”, explica. Ela lista as principais táticas a seguir:

Aprendizagem baseada em missões e desafios

Os alunos são desafiados a completar missões e resolver problemas que exigem a aplicação de conhecimentos de forma criativa e prática. “Essa abordagem estimula o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos e a tomada de decisões”, afirma.

Progressão personalizada e níveis de dificuldade

A progressão personalizada permite que os alunos avancem no conteúdo com base em seu próprio ritmo de aprendizagem e desempenho. Isso pode ser feito através de trilhas de aprendizagem adaptativas que liberam novos desafios de acordo com as conquistas individuais. “Dessa forma, a aprendizagem deixa de ser "one-size-fits-all" e se adapta às necessidades e habilidades de cada aluno”, explica Glasser.

Feedback imediato e recompensas significativas

Na visão da mestre em educação, o feedback é um elemento crucial em um processo de aprendizagem, e na gamificação avançada ele é instantâneo e diretamente relacionado ao desempenho do aluno. “Um retorno imediato e específico ajuda o aluno a identificar onde está indo bem e onde precisa melhorar”, afirma.

Integração de competências socioemocionais

Além do conteúdo acadêmico, muitos jogos educacionais agora integram competências socioemocionais, como trabalho em equipe, resiliência e pensamento crítico. Segundo Glasser, ao participar de atividades gamificadas, os alunos aprendem a gerenciar suas emoções, colaborar com os colegas e desenvolver habilidades essenciais para a vida.

“Essas estratégias demonstram que a gamificação não é apenas uma ferramenta de motivação, mas sim uma abordagem pedagógica que pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa e efetiva”, considera.

Gamificação traz benefícios para a aprendizagem

Glasser destaca que estudos recentes têm mostrado o impacto positivo da gamificação avançada no desempenho acadêmico: “Pesquisas indicam que a gamificação pode aumentar significativamente a motivação dos alunos, melhorar a retenção de conhecimento e aprimorar as habilidades de resolução de problemas”.

Um estudo conduzido pela revista científica "Computers & Education" mostrou que alunos que participaram de atividades gamificadas tiveram um desempenho 34% superior em testes de aprendizagem em comparação com aqueles que utilizaram métodos tradicionais de ensino.

“Outra pesquisa, realizada pela ‘International Journal of Educational Technology’, descobriu que a gamificação pode aumentar a participação dos alunos em até 40%, principalmente quando as atividades gamificadas incluem elementos como competição saudável, desafios adaptativos e narrativas imersivas”, reporta a consultora de relações governamentais da Jovens Gênios.

Como implementar gamificação avançada em sala de aula?

Glasser ressalta que, para educadores que desejam implementar a gamificação avançada em suas aulas, algumas práticas podem ser adotadas:

Conhecer os alunos: entender seus interesses, necessidades e estilos de aprendizagem;

Definir objetivos claros: certificar-se de que os objetivos de aprendizagem estejam bem definidos e alinhados com as atividades gamificadas;

Usar ferramentas digitais e plataformas educacionais: existem diversas ferramentas digitais que facilitam a criação de experiências gamificadas personalizadas para os alunos, como plataformas de aprendizagem adaptativa, aplicativos educativos e softwares de design de jogos;

Incorporar feedback e avaliação contínua: acompanhar o progresso dos alunos e fornecer feedback regular para incentivá-los a continuar melhorando.

“Essas práticas podem ajudar a integrar efetivamente a gamificação avançada ao ambiente de aprendizagem, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e para uma experiência educacional mais rica e envolvente”, afirma Glasser.

Ela destaca que, para quem é educador, gestor ou pai, explorar soluções gamificadas pode ser uma forma de aprimorar o processo educacional, promovendo o engajamento e o desenvolvimento integral dos alunos.

“Ao implementar estratégias de gamificação avançada, abrimos portas para uma nova forma de aprender, onde conhecimento e diversão caminham lado a lado, preparando alunos para desafios futuros de forma criativa e participativa”, explica.

