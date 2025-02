Verão 2025: destinos nacionais atraem 97% dos viajantes

Entre os 35% de brasileiros que vão viajar a lazer, no verão de 2025, 97% escolheram destinos nacionais. Os dados são da pesquisa Tendências de Turismo - Comportamento da população brasileira - Verão 2025, realizada pela Nexus para o Ministério do Turismo.

De acordo com a pesquisa, o período médio de duração da viagem na temporada é de 12 dias e o gasto médio declarado pelos entrevistados é de R$ 2.514. O valor teve um aumento de 34%, em relação ao mesmo período do ano passado, em que a média de gasto foi de R$ 1.877.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, da qual faz parte o Hotel Dan Inn Express Foz do Iguaçu, destaca que 35% é um número expressivo e que o setor do turismo tem importante participação na economia nacional.

“São milhões de brasileiros movimentando o turismo, gerando empregos e fortalecendo a economia. Esse dado deixa claro que o turismo é um pilar essencial. Com um bom planejamento, ele pode melhorar tanto o bem-estar da população quanto o desenvolvimento do Brasil”, afirma Aly.

O diretor atribui a preferência por destinos nacionais aos custos de viagem e à diversidade do país. “Viajar dentro do Brasil é, sem dúvida, mais acessível para muitas famílias, ao mesmo tempo em que temos praias paradisíacas, montanhas, cidades históricas cheias de charme, cachoeiras e até metrópoles repletas de cultura”.

Mais um fator apontado por Aly é a praticidade e o conforto de “estar em casa” para determinados grupos de turistas. “A língua familiar e a culinária popular facilitam muito, principalmente para quem viaja com crianças ou quer evitar certos desafios”.

Para o diretor, o brasileiro tem redescoberto o próprio país nos últimos anos. “Muita gente que antes olhava pra fora, agora se surpreende com as belezas daqui. E isso é maravilhoso, porque reforça e valoriza o turismo interno”, celebra.

Atrativos e hospedagem no destino nacional

A pesquisa indicou que as atrações de Natureza/Ecoturismo são o segundo atrativo do destino escolhido, opção de 10% dos viajantes. A escolha fica atrás apenas do tradicional Sol e Praia, com 54%. Aventura empata com Saúde/Bem-estar, representados por 5% dos turistas.

Segundo o diretor, as cidades devem estar preparadas para receber turistas e visitantes. “Hospitalidade de verdade envolve, antes de tudo, um bom planejamento. Cidades que investem em infraestrutura, como transporte acessível, segurança e informações claras, saem na frente. Começa com detalhes simples, como placas bilíngues e mapas interativos”.

Conforme indica Aly, a tecnologia é uma ótima aliada para a qualidade nos serviços disponibilizados. “Aplicativos que dão informações sobre atrações, horários, e até dicas locais, facilitam muito a vida de quem está viajando. E, ao mesmo tempo, ajudam os gestores do turismo a entenderem melhor as necessidades dos viajantes e a personalizarem as ofertas”.

Outro dado apresentado pelo levantamento é que os hotéis são a segunda opção dos brasileiros na hora de escolher a hospedagem, com 25%. As pousadas são a escolha de 17% dos viajantes. Em primeiro lugar está Casa de amigos ou parentes, com 47%.

Aly explica que a rede hoteleira espera alta taxa de ocupação durante o verão e lembra que alta demanda também traz desafios. “Manter a qualidade do atendimento nessa época é essencial. Se os hotéis conseguirem entregar boas experiências mesmo com o movimento intenso, eles garantem não só boas avaliações, mas também a fidelidade dos clientes”.

Por fim, Aly enfatiza outros dois pontos, o preparo dos profissionais e a participação da comunidade local. “Para fazer a diferença é preciso um atendimento de qualidade e disposição para ajudar, que só vem com treinamento das equipes dos hotéis, restaurantes e pontos turísticos. E quando os moradores se envolvem na cadeia turística, o ambiente fica muito mais acolhedor”.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/dan-inn-express-foz-do-iguacu