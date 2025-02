Governança corporativa promove ética e resiliência à fraude

A Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo no artigo Governança corporativa: o que é, princípios e estrutura e mais, aborda a governança corporativa como um processo essencial que determina a maneira como uma empresa é gerida, influenciando a cultura, políticas e regulamentos internos. Este conceito é crucial para alcançar a excelência na gestão e na estratégia empresarial, promovendo valores como transparência e confiança.

Segundo a FIA, a governança corporativa não apenas melhora a imagem e reputação das empresas, como também aumenta a competitividade e sustentabilidade empresarial em um mercado altamente competitivo e globalizado. A implementação eficaz da governança é vital para a longevidade organizacional, pois facilita o acesso a capitais e fomenta um ambiente de negócios justo e transparente.

O artigo Corporate Governance, Science, Culture, and Financial Performance de Hasan Ahmed Almashhadani e Mohammed Almashhadani da Universidade de Houston, explora a relação entre governança corporativa, cultura organizacional e desempenho financeiro. A pesquisa indicou que culturas organizacionais que valorizam a transparência, responsabilidade e eficiência tendem a adotar práticas de governança mais sólidas, o que se traduz em maior rentabilidade.

Além disso, o artigo destaca que a governança corporativa é vital no combate às fraudes, corrupção e práticas antiéticas, atuando como uma barreira preventiva que protege os interesses dos stakeholders (Indivíduos, grupos ou organizações interessadas pelas ações de uma determinada empresa) detectando e mitigando riscos antes que se transformem em sérios problemas.

A importância da governança corporativa no combate às fraudes e corrupção

O artigo How corporate governance can prevent fraud and corruption do Corporate Governance Institute (UK) explica como a governança corporativa pode ser uma poderosa aliada no combate às fraudes e à corrupção nas empresas. Quando bem aplicada, a governança corporativa cria um conjunto de regras e práticas que favorecem a transparência e a responsabilidade, essenciais para um ambiente empresarial ético e íntegro.

Um ponto central do artigo é a importância de ter uma estrutura de governança forte, com políticas claras e controles rigorosos. Isso ajuda a identificar e reduzir riscos de desvios e corrupção antes que causem danos graves. Conselhos de administração independentes e comitês de auditoria ativos são fundamentais para assegurar que as práticas de governança sejam seguidas e que os interesses dos stakeholders estejam protegidos.

Além disso, o artigo destaca a necessidade de promover uma cultura organizacional que valorize a ética e a transparência. Isso inclui oferecer treinamentos regulares aos colaboradores sobre políticas antifraude e criar canais seguros para denúncias de irregularidades. Ao priorizar a ética, as empresas não só diminuem casos de fraudes e corrupção, como também fortalecem a confiança dos investidores e melhoram sua reputação no mercado.

O artigo Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Fraud Detection of Financial Statements de Wuryan Andayani e Maharani Wuryantoro, discute como a responsabilidade social corporativa (RSC), a boa governança corporativa e a detecção de fraudes em demonstrações financeiras podem trabalhar juntas para diminuir falcatruas. Usando o triângulo da fraude de Cressey, os autores explicam que as fraudes geralmente ocorrem devido a três fatores: pressões, oportunidades e racionalização.

Pressões são as tensões ou motivações, como problemas financeiros ou profissionais, que levam alguém a cometer crimes. Oportunidades surgem quando há falhas nos controles ou falta de supervisão, facilitando a prática de delitos sem serem detectadas. Racionalização é quando os autores das tramoias justificam suas ações, distorcendo o raciocínio moral para se convencerem de que suas ações são aceitáveis ou que os benefícios superam os riscos.

O artigo destaca que práticas eficazes de governança corporativa criam um ambiente de transparência e responsabilidade, diminuindo as oportunidades de golpes. A responsabilidade social corporativa promove uma cultura ética que desencoraja comportamentos desonestos e incentiva a integridade.

Ademais, a detecção de fraudes, através de auditorias rigorosas e controles internos, atuam como uma camada adicional de proteção, identificando e mitigando riscos antes que os problemas se transformem em crise.

Os benefícios da governança corporativa para as organizações

O economista e escritor de finanças Diercio Ferreira, autor do livro Seu futuro no mercado Financeiro relata que “a governança corporativa é fundamental para o sucesso e sustentabilidade das organizações a longo prazo, melhora a confiança dos stakeholders, previne conluios e corrupção através de mecanismos de controle eficazes induzindo as empresas a um melhor desempenho financeiro. Em resumo, uma boa governança é essencial para criar um ambiente de negócios justo e perfeito, próspero, ético e resiliente”.

