Gestão profissional melhora aluguel de curta temporada

O mercado de aluguel de curta temporada nos Estados Unidos tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela popularização de plataformas digitais e pelo aumento da demanda por hospedagens flexíveis. Segundo um relatório da Statista Research, a receita global do setor deve atingir US$107,7 bilhões até 2025, evidenciando o potencial de investimento no segmento de Vacation Homes. No entanto, a expansão do mercado tem exigido um nível maior de profissionalização para garantir a rentabilidade e a conformidade dos imóveis às regulamentações locais.

A necessidade de administração profissional de imóveis de curta temporada tem sido amplamente debatida por especialistas do setor. Segundo o relatório "2024 U.S. Short-Term Rental Outlook", publicado pela AirDNA, a demanda deve aumentar em 10,7% ano a ano, superando o aumento de 6,7% em 2023, apoiada por um cenário econômico estável.

Gabriel Brodella, especialista em gestão de imóveis e Property Manager da Dreams N Fun - Vacations Homes em Orlando, Florida, destaca a importância da administração profissional para investidores estrangeiros.

"A atuação de um Property Manager vai além da gestão de reservas. A precificação correta, a manutenção preventiva e o atendimento personalizado ao hóspede são fatores que impactam diretamente na taxa de ocupação e na rentabilidade do imóvel".?

De acordo com o relatório "International Transactions in U.S. Residential Real Estate", da National Association of Realtors (NAR), investidores internacionais movimentaram cerca de US$53,3 bilhões no mercado imobiliário dos EUA em 2023, sendo que um dos segmentos mais procurados é o de imóveis destinados ao aluguel de curta temporada. Contudo, especialistas alertam para desafios que podem comprometer a rentabilidade do investimento, tais como:

: a falta de precificação dinâmica pode reduzir a taxa de ocupação de imóveis de curta temporada, impactando diretamente o retorno financeiro; Regulamentação complexa : a pesquisa "With an Abundance of Short-Term Rentals, Who Wins and Who Loses?", publicada pela Urban Institute, aponta que a regulamentação do setor varia conforme a jurisdição, exigindo que investidores estejam atentos às exigências locais;





: de acordo com um estudo da Universidade da Flórida, avaliações positivas aumentam em 35% a taxa de ocupação dos imóveis, tornando essencial um atendimento eficiente e personalizado; Manutenção e emergências: especialistas da Property Management Association (PMA) indicam que a ausência de um suporte local para lidar com manutenções pode elevar os custos operacionais e gerar insatisfação entre os hóspedes.



A pesquisa "The Relationship Between Vacancy and Rent Growth in Apartments", publicada pelo National Multifamily Housing Council (NMHC), indica que o crescimento do setor de aluguel de curta temporada tem levado a uma profissionalização progressiva da gestão imobiliária, especialmente em estados como a Flórida. O estudo mostra que a adoção de práticas profissionais na administração dos imóveis tem resultado em:

Aumento da taxa de ocupação em até 25%





Redução de custos com manutenção emergencial





Maior conformidade com as regulamentações locais



Gabriel Brodella reforça que a gestão profissional se tornou essencial para manter a competitividade no setor. "Os investidores estrangeiros buscam segurança e previsibilidade financeira. A profissionalização da gestão de imóveis garante que as propriedades se mantenham competitivas e em conformidade com as regras locais, proporcionando um retorno sustentável".?

O mercado de Vacation Homes nos EUA segue em expansão, apresentando oportunidades para investidores estrangeiros que desejam diversificar seus ativos. No entanto, o crescimento do setor exige uma administração cada vez mais estruturada. A tendência de profissionalização da gestão de imóveis reflete a necessidade de otimização da rentabilidade, adaptação às regulamentações e garantia de uma experiência positiva para os hóspedes.

