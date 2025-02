Telcoin obteve aprovação para abrir o primeiro banco de ativos digitais de Nebraska

Telcoin, pioneiro em serviços financeiros baseados em blockchain, anunciou que sua aplicação para se tornar a primeira Instituição Depositária de Ativos Digitais de Nebraska foi aprovada condicionalmente pelo Departamento de Serviços Bancários e Finanças do estado. Esta aprovação traz o Telcoin Bank, um banco de ativos digitais, mais um passo mais perto de criar a primeira ponte real entre finanças tradicionais e criptomoedas.

O Telcoin Bank está agora a ponto de se converter o primeiro banco de criptomoedas regulamentado nos EUA. É esperado que seu próximo lançamento faça a disrupção do mercado de moedas estáveis de US$ 200 bilhões e transforme o panorama financeiro ao oferecer moedas estáveis "Digital Cash" totalmente regulamentadas e emitidas por bancos, bem como um conjunto inovador de produtos e serviços bancários de blockchain. Este desenvolvimento promete acelerar a adoção de criptomoedas nas finanças tradicionais e oferecer acesso inigualável a serviços financeiros digitais para usuários de telefonia móvel ao redor do mundo.

"Esta aprovação define um importante marco para a Telcoin e todo o setor de criptomoedas dos EUA", disse Paul Neuner, Fundador e Diretor Executivo da Telcoin. "Sempre acreditei que a chave para tornar a criptomoeda utilizável em pagamentos e finanças convencionais é um banco de ativos digitais com conexões nativas ao sistema financeiro existente." Neuner apontou que, embora Wyoming e o OCC tenham emitido três estatutos anteriormente, nenhum deles conseguiu obter acesso ao sistema de pagamento do Fed. "O estatuto de Nebraska cria um estatuto bancário real, sendo o primeiro explicitamente autorizado a conectar clientes ao DeFi", acrescentou.

Está previsto que o Telcoin Bank comece a operar no início deste ano, ao lançar a primeira moeda estável emitida por banco, eUSD, como a espinha dorsal de sua estratégia mais ampla de Digital Cash multidivisas. "Estamos criando a Internet do Dinheiro", explicou Neuner, "onde bancos de ativos digitais emitem Digital Cash flutuante a nível mundial, que pode ser transacionado diretamente entre clientes e comerciantes."

A empresa disse que este lançamento inicial irá assentar a base para um conjunto mais amplo de produtos financeiros digitais. Segundo a Lei de Inovação Financeira de Nebraska, que a Telcoin ajudou a redigir e promulgou em 2021, o Telcoin Bank será autorizado no futuro a receber quaisquer depósitos de criptomoedas, facilitar programas de 'staking' DeFi, conceder empréstimos de ativos digitais e muito mais. Este lançamento também coincide com melhorias no aplicativo Telcoin Wallet, que fornece aos usuários uma interface móvel intuitiva para acessar o Digital Cash e os serviços inovadores do Telcoin Bank.

O Telcoin Group tem sede em Singapura, onde sua entidade operacional está autorizada como uma importante instituição de pagamentos. As subsidiárias do Grupo também são registradas como um provedor europeu de serviços de ativos virtuais na Lituânia e como uma empresa de serviços financeiros nos EUA, Canadá e Austrália. A Telcoin também foi a primeira empresa de blockchain a se tornar membro da GSMA, a maior organização do setor de telecomunicações do mundo, em 2018.

A Telcoin, uma fintech multinacional que atende 171 países, está revolucionando as finanças internacionais ao unir tecnologia de blockchain, telecomunicações e serviços bancários. A Telcoin está lançando o primeiro banco de blockchain regulamentado do mundo e o eUSD, uma moeda estável pioneira de "Digital Cash" emitida por bancos. A Telcoin oferece pagamentos de blockchain seguros e autocustodiados, bem como serviços bancários em todo o mundo, impulsionados por sua própria infraestrutura financeira descentralizada. Este enfoque compatível e que prioriza os serviços bancários aproveita o poder do blockchain para redefinir como o mundo interage com o dinheiro na Internet. Saiba mais em www.telco.in.

