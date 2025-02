Publicação aponta dados sobre cirurgia plástica

De acordo com o relatório apresentado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a lipoaspiração manteve sua posição como o procedimento cirúrgico estético mais realizado em 2023, repetindo o feito de 2022. Foram mais de 2,2 milhões de intervenções desse tipo no mundo, seguidas de aumento mamário, cirurgia palpebral, abdominoplastia e rinoplastia. Já entre os procedimentos não cirúrgicos, a toxina botulínica e o ácido hialurônico lideraram, acompanhados por depilação a laser, endurecimento da pele não cirúrgico e redução de gordura não invasiva.

Sobre a publicação, destaca-se o crescimento expressivo nos procedimentos realizados na região da face e cabeça. Os dados indicam que houve mais de 6,5 milhões de intervenções nessa área, marcando um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior. Cirurgias nas pálpebras, com mais de 1,7 milhão de casos, apresentaram o maior crescimento percentual, com 24%. Rinoplastias também foram destaque, totalizando 1,1 milhão de procedimentos e crescimento de 21,6%.

O relatório aponta que, no segmento feminino, a lipoaspiração desbancou o aumento mamário como o procedimento mais popular, somando 1,8 milhão de intervenções e um aumento de 29% em relação a 2021. Já entre os homens, a cirurgia de pálpebras superou a lipoaspiração em popularidade, refletindo a tendência de busca por procedimentos que priorizam rejuvenescimento facial.

Dados apresentados no documento mostram que jovens entre 18 e 34 anos são o público mais frequente para cirurgias de aumento mamário (53,7%) e rinoplastias (65,8%). Já os injetáveis, como a toxina botulínica, são predominantes entre indivíduos de 35 a 50 anos, representando 49% das aplicações globais desse tipo.

Em outra publicação realizada também pela ISAPS, foi divulgado um aumento nos procedimentos estéticos realizados em 2021, sendo possível observar no estudo um aumento também relacionado à gluteoplastia e outros procedimentos relacionados ao contorno dos glúteos. Conforme a publicação, o lifting de glúteos registrou um aumento de 45,7% desde 2017, enquanto os procedimentos de aumento de glúteos tiveram um crescimento de 40,5% no mesmo período.

Sobre o assunto, o Dr. André Ahmed, Cirurgião Plástico e especialista em Gluteoplastia, afirmou que os dados divulgados oferecem um panorama abrangente das tendências globais em cirurgia plástica, destacando o crescimento contínuo de procedimentos focados no contorno corporal, especialmente na região dos glúteos. O Dr. André continuou dizendo que esse aumento, exemplificado pelo crescimento expressivo da gluteoplastia e lifting de glúteos, reflete não apenas uma evolução estética, mas também uma mudança nos padrões de beleza, onde curvas mais definidas se tornaram altamente valorizadas. “Dentro desse contexto, a gluteoplastia surge como uma solução segura e confiável para quem busca resultados duradouros e harmônicos. Ao contrário de métodos como o uso de polimetilmetacrilato (PMMA), que representam riscos significativos à saúde, a gluteoplastia utiliza técnicas comprovadas e materiais biocompatíveis, como próteses de silicone, para garantir a segurança do paciente”.

Ainda sobre o relatório mais recente informado no início desta matéria, é possível observar que a toxina botulínica, especificamente, continuou sendo o procedimento estético não cirúrgico mais realizado no mundo, com 8,8 milhões de aplicações. Em segundo lugar, o ácido hialurônico, com 5,5 milhões de procedimentos, registrou um aumento expressivo de 29%. Este crescimento reflete a popularidade das soluções minimamente invasivas, tanto para mulheres quanto para homens.

O documento informa ainda que o Brasil também se destacou no cenário global, ocupando o segundo lugar no ranking de países com maior número de procedimentos estéticos realizados, totalizando 3,3 milhões de intervenções, atrás apenas dos Estados Unidos, com 6,1 milhões. Esses números consolidam a posição do país como um dos líderes mundiais em cirurgia plástica, atraindo pacientes nacionais e internacionais.

Sobre o estudo, o Dr. André Ahmed afirmou que é fundamental que a área de cirurgia plástica continue priorizando a ética e a segurança. O Dr. André continuou dizendo que tecnologias emergentes, como a impressão 3D para modelagem de próteses personalizadas, poderão otimizar ainda mais os resultados, enquanto campanhas educativas podem ajudar a combater o uso indevido de substâncias como o PMMA. “O caminho para um futuro mais seguro na cirurgia estética está na união de inovação, regulamentação rigorosa e conscientização pública, assegurando que procedimentos como a gluteoplastia permaneçam como a escolha mais adequada e responsável para quem busca redefinir sua silhueta”.

