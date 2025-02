Esporte Clube Sírio, por meio do Sírio do Bem, recebe representantes do ACNUR

Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o Sírio do Bem, Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio, dirigido por Rita de Cássia Halti, recebeu Mohammed Abu Asaker, Senior Partnerships and Philanthropy Officer do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), Samantha Federici, Private Sector Partnership Officer do ACNUR, e Natália Calfat, presidente do Instituto da Cultura Árabe (ICArabe) e professora de Ciências Políticas na Universidade de São Paulo (USP). Pelo Sírio, além de Rita de Cássia, esteve presente Gabriel Sayegh, diretor cultural do clube.



No encontro, Rita conversou com os convidados sobre a atuação do ACNUR no apoio aos refugiados e a importância do trabalho humanitário para enfrentar os desafios dessa causa.



"O Sírio do Bem tem um compromisso ativo com essas questões e sermos o primeiro clube a ser procurado pelo ACNUR nesse segmento reafirma a relevância do nosso trabalho", reforça Rita de Cássia.



Entre os temas do encontro, foi discutida a possibilidade de futuras parcerias, incluindo uma colaboração com a ONU. “Eles elogiaram muito nossas iniciativas. Ações conjuntas seriam um passo significativo para nossa atuação filantrópica. É uma grande honra fazer parte desse movimento e contribuir para que o Esporte Clube Sírio continue sendo referência em impacto social. Seguimos comprometidos em transformar vidas”.

