Lívia Torquetti analisa tendências de RH para 2025 em eBook

O cenário global de trabalho está passando por uma transformação acelerada. Estudos de instituições como o Fórum Econômico Mundial e a Academy to Innovate HR (AIHR) apontam mudanças profundas na liderança, na gestão de talentos e na adoção da Inteligência Artificial (IA), que podem redefinir o setor de recursos humanos (RH) nos próximos anos. Frente a essa revolução, Lívia Torquetti, especialista em gestão estratégica de RH, compartilha suas reflexões no eBook “Tendências de RH & Gestão de Pessoas para 2025: Construindo Times Antifrágeis”, lançado em parceria com a DMT Palestras.

Disponível gratuitamente para download, a publicação analisa tendências como a adoção da IA generativa no RH, o fortalecimento de uma cultura antifrágil e a necessidade de equilibrar estratégia e execução. Além disso, destaca a importância da mudança de mindset nos treinamentos e no desenvolvimento de profissionais para acompanhar essa transformação. Mais do que previsões, o material propõe ações práticas, com planos de ação sugeridos ao fim de cada capítulo.

IA e a mentalidade digital no RH

A inteligência artificial generativa está se tornando uma ferramenta essencial no RH, mas sua adoção ainda é limitada. Segundo a Academia de Inovação de recursos Humanos, apenas 12% dos departamentos de RH utilizam IA generativa, enquanto no marketing a taxa chega a 34%. Esse desalinhamento se deve, segundo a consultoria, à falta de habilidades digitais, insegurança na escolha das ferramentas e ausência de uma estratégia clara de integração.

“As empresas não devem apenas adotar novas tecnologias; é preciso promover uma transformação cultural. O RH precisa desenvolver um mindset digital, incentivando experimentação e aprendizado contínuo”, detalha Lívia Torquetti.

Além do impacto na produtividade, a IA pode ser uma ferramenta fundamental para requalificação e aperfeiçoamento. Um estudo conduzido por Ethan Mollick, professor da Wharton School, mostra que profissionais que utilizaram o ChatGPT-4 para realizar tarefas organizacionais apresentaram um aumento de 12,2% na produtividade, completaram tarefas 25,1% mais rápido e produziram 40% mais qualidade do que aqueles que não utilizaram a ferramenta.

O estudo citado no eBook de Torquetti foi realizado com apoio do Boston Consulting Group e reforça que a IA, quando bem aplicada, pode ser uma aliada estratégica para o desempenho. No entanto, para maximizar esse impacto, a especialista ressalta que “é fundamental criar espaços lá de experimentação dentro das empresas, permitindo que equipes testem e explorem o potencial da tecnologia para além dos treinamentos básicos”.

Liderança e gerenciabilidade do trabalho

De acordo com dados do último relatório do Fórum Econômico Mundial , publicado no início de janeiro, a lacuna de habilidades continua sendo um desafio significativo para a transformação dos negócios. Cerca de 40% das habilidades exigidas no trabalho devem mudar e 63% dos empregadores já citam esse problema como a principal barreira que enfrentam.

Lívia Torquetti explica que habilidades tecnológicas em IA, big data e segurança cibernética devem ter um crescimento rápido na demanda, mas habilidades humanas, como criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade, continuarão críticas. Ou seja, uma combinação de ambos os tipos de habilidades será cada vez mais crucial em um mercado de trabalho que está mudando rapidamente.

Os empregadores ouvidos pelo Fórum Econômico Mundial acreditam que 44% das habilidades dos trabalhadores serão afetadas até 2030, e que seis em cada 10 trabalhadores precisarão de treinamento adicional antes de 2027. O eBook pondera que resolver a lacuna de habilidades é imperativo para o RH, já que muitas lideranças veem esse gap impactando negativamente o desempenho dos negócios.

Mas desenvolver líderes não é o suficiente, segundo a especialista. A estrutura também precisa ser reformulada para tornar o trabalho mais gerenciável. “O futuro da liderança pertence àqueles que não apenas comandam, mas desenham estruturas de trabalho que permitem a excelência sem esgotamento”, afirma Lívia.

Antifragilidade: crescer com os erros

O conceito de antifragilidade, desenvolvido pelo estatístico Nassim Nicholas Taleb, propõe que organizações não apenas resistam a choques, mas os utilizem como catalisadores de crescimento. Diferente da resiliência, que foca apenas na superação de desafios, a antifragilidade transforma caos e incertezas em oportunidades estratégicas.

“Os erros fazem parte do aprendizado. É nesse espaço que as grandes inovações surgem”, ressalta Lívia. No eBook, ela sugere que empresas adotem laboratórios de inovação e projetos-piloto como ferramentas para fortalecer a antifragilidade, permitindo que erros controlados e experimentação levem à inovação sustentável.

“Criar um ambiente que permita testar hipóteses e aprender rapidamente com as falhas pode ser um diferencial competitivo para as organizações em um cenário de constantes mudanças”, complementa a autora do eBook.

2025 é o ano da execução no RH

“Muito se fala sobre um RH estratégico, mas seu impacto real surge quando estratégia e execução caminham juntas”, afirma Lívia Torquetti. Para ela, em 2025, o diferencial estará na capacidade do RH de transformar diretrizes em ações concretas que impulsionem o negócio.

Além disso, a especialista reforça que essa execução passa pela integração entre diferentes áreas do RH, como aquisição de talentos, relações com funcionários e desenvolvimento organizacional. A colaboração entre esses setores, ela aponta, pode garantir maior alinhamento entre as iniciativas de gestão de pessoas e os objetivos estratégicos das empresas.

Além das análises já mencionadas, o eBook de Lívia traz ainda mais insights sobre diversidade, inclusão e aprendizado contínuo, em uma análise total de 10 tendências de RH para 2025. O material está disponível gratuitamente no site da DMT Palestras.

Website: https://www.dmtpalestras.com.br/novidades/