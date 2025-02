Em publicação realizada no site Portal da Indústria, chamada Sondagem Industrial e divulgada sobre dezembro de 2024, apontou que a taxa de câmbio e os juros elevados voltaram a figurar entre os principais desafios enfrentados pelo setor industrial no último trimestre do ano. Segundo os dados apresentados, a carga tributária segue como a maior preocupação dos empresários, mas a instabilidade cambial e o alto custo do crédito estão ganhando cada vez mais relevância no cenário econômico. A pesquisa também indicou um aumento da insatisfação dos industriais em relação ao lucro operacional e uma percepção generalizada de dificuldades no acesso ao crédito.

Conforme informado na publicação, a atividade industrial registrou retração em dezembro de 2024, seguindo um padrão sazonal. Tanto a produção quanto o número de empregados no setor apresentaram queda, o que resultou em uma menor Utilização da Capacidade Instalada (UCI). Apesar desse recuo mensal, o setor ainda se mantém em um patamar elevado, com a UCI permanecendo acima da média histórica desde março de 2024. O relatório também indicou que os estoques das indústrias ficaram abaixo do planejado, situação que já havia sido observada em meses anteriores.

Os indicadores econômicos, apresentados no relatório, revelam que a produção industrial apresentou um índice de 42,5 pontos em dezembro, segundo os dados do levantamento. Esse índice, inferior a 50 pontos, reflete uma percepção negativa por parte dos empresários sobre a atividade produtiva. A queda foi observada em indústrias de todos os portes e regiões do país, segundo a publicação. O número de empregos também caiu no período, com o índice atingindo 48,7 pontos, o que indica uma leve contração do mercado de trabalho industrial. Apesar disso, a queda foi menos acentuada do que em anos anteriores, refletindo certa resiliência do setor.

Ainda segundo o relatório, a Utilização da Capacidade Instalada caiu de 72% em novembro para 68% em dezembro, o que representa uma queda de quatro pontos percentuais. Esse recuo foi sentido em todas as regiões do país e afetou indústrias de diferentes portes. No entanto, a UCI continua acima da média para os meses de dezembro, evidenciando que, mesmo com oscilações pontuais, a atividade industrial segue aquecida em comparação com anos anteriores.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Belo Horizonte, Minas Gerais, para construção civil, Trans Obra, afirmou que a Sondagem Industrial divulgada sobre dezembro de 2024 reforça desafios cruciais para o setor, especialmente no que diz respeito à instabilidade cambial e ao alto custo do crédito, fatores que impactam diretamente a competitividade das empresas. José Antônio continuou dizendo que a queda na Utilização da Capacidade Instalada (UCI), passando de 72% para 68% em dezembro, demonstra um desaquecimento momentâneo, alinhado ao comportamento sazonal do setor.

Ainda sobre o assunto, José disse que é positivo observar que a UCI ainda se mantém acima da média histórica, sugerindo que a demanda por equipamentos e serviços industriais continua aquecida em relação a anos anteriores, como acontece na unidade da empresa de locação de equipamentos em Cascavel, Paraná. “Empresas de locação de equipamentos precisam adotar estratégias eficientes de gestão financeira e otimização de ativos para mitigar riscos e garantir maior previsibilidade em um cenário econômico instável”.

Ainda sobre o relatório, é possível observar que a evolução dos estoques também apresentou sinais de ajuste. O índice que mede a relação entre estoque efetivo e estoque planejado ficou em 49,3 pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos. Isso significa que as indústrias estão operando com estoques menores do que o previsto, fenômeno que tem ocorrido de forma recorrente desde maio de 2024, de acordo com os dados apresentados no estudo. Entre as regiões, apenas a região Sul apresentou estoques acima do planejado, enquanto entre os diferentes portes de indústrias, apenas as grandes empresas registraram volumes de estoque superiores ao esperado.

Website: https://www.transobra.com.br/