PQ e ADDITIVA Produtos Químicos anunciam parceria para distribuição de Sílicas e Silicatos no Brasil

A PQ, fabricante global líder em sílicas, silicatos e derivados, e a ADDITIVA Produtos Químicos, distribuidora brasileira com mais de 15 anos de experiência na comercialização de produtos químicos industriais, têm o prazer de anunciar uma parceria estratégica iniciada em 1º de fevereiro de 2025. Esta colaboração tem como objetivo expandir os negócios da PQ no Brasil por meio da expertise técnica e comercial da ADDITIVA na comercialização de produtos químicos especiais.

Os produtos de sílica da PQ, comercializados sob a marca GASIL®, são utilizados em uma ampla variedade de processos industriais e em diversos produtos de consumo, desde tintas e revestimentos até construção civil.

"A ADDITIVA busca parcerias que agreguem valor aos clientes e sejam sinérgicas com nosso portfólio atual. Estamos orgulhosos pela confiança depositada pela PQ. Os clientes se beneficiarão do fácil acesso aos produtos de alta qualidade e alto desempenho da PQ, por meio de nossa estrutura logística eficiente, suporte técnico e comercial especializado e uma ampla variedade de soluções químicas", disse Marcos Bresolin, CEO da ADDITIVA Produtos Químicos.

"A experiência da ADDITIVA no mercado brasileiro e seu compromisso com qualidade e atendimento ao cliente estão perfeitamente alinhados com nossos objetivos. Estamos entusiasmados com essa parceria com a ADDITIVA", disse João Teodoro Frutuoso, Gerente de Negócios, América do Sul, na PQ.

Sobre a ADDITIVA

Distribuidora de produtos químicos especiais que atua em diversos segmentos industriais, abrangendo tintas e revestimentos, construção civil, couro e têxtil, cerâmica, metalurgia, agroquímicos, HPC, biopolímeros compostáveis para filamentos e resinas fotocuráveis para impressão 3D. Possui três centros de distribuição localizados em Cachoeirinha - RS, Guarulhos - SP e Itajaí - SC, além de sua sede administrativa em Porto Alegre - RS, escritório regional em São Paulo - SP e uma equipe de vendas distribuída por todo o território brasileiro.

Sobre a PQ

Com sede em Malvern, Pensilvânia, a PQ é uma das principais fornecedoras globais de silicatos, sílicas e produtos derivados. Os produtos da PQ estão presentes em uma ampla gama de indústrias e no cotidiano das pessoas, desde tintas decorativas até cimento ecológico, desde água potável até pneus sustentáveis e de cremes dentais até a produção de biocombustíveis e cerveja. Contando com 1.500 funcionários distribuídos em 30 instalações em 13 países, a PQ atende mais de 900 clientes em todo o mundo.

Por meio de sua rede global de 30 instalações, a PQ oferece um portfólio de produtos de classe mundial que atende a uma ampla gama de aplicações, incluindo fabricação de sílica e produtos químicos; tintas e revestimentos; purificação, construção e perfuração; além de cuidados pessoais, nutrição e alimentos e bebidas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250203493739/pt/

