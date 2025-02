Taylor Grosso, Alex Matos e Allison Young da Laserfiche reconhecidos como CRN® Channel Chiefs

A Laserfiche — uma plataforma empresarial líder que ajuda as organizações a gerenciar seus conteúdos e fluxos de trabalho mais críticos — anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, nomeou Taylor Grosso, diretor sênior, Canais Globais e Alianças; Alex Matos, diretor associado - Leste; e Allison Young, diretora sênior, Pré-vendas e Entrega de Serviços para a prestigiosa lista de 2025 da CRN® Channel Chiefs. A lista anual reconhece os executivos de distribuição e fornecedores de TI que estão conduzindo a estratégia e definindo a agenda do canal para suas empresas.

"A equipe de canal da Laserfiche está comprometida com o investimento contínuo em nossas parcerias de canal e fortalecendo nosso ecossistema de canal", declarou o CEO da Laserfiche, Karl Chan. "Taylor, Alex e Allison são líderes de canal exemplares que capacitam os parceiros com as ferramentas, treinamento e suporte de que precisam para entregar valor excepcional aos nossos clientes em comum."

Young lidera Pré-vendas e Serviços Profissionais na Laserfiche, fornecendo conhecimento técnico e orientação a parceiros e clientes. Ela tem sido fundamental no desenvolvimento e implementação de recursos educacionais e de demonstração inovadores para o canal. Esses recursos aumentam significativamente o conhecimento do produto dos parceiros de canal, apoiando sua capacidade de vender e atender clientes, impulsionando o sucesso mútuo.

Matos é responsável pelas vendas do canal da Costa Leste da Laserfiche. Sua filosofia de canal prioriza treinamento e desenvolvimento com parceiros de canal para comunicar com precisão o valor e o impacto das soluções. Seus esforços permitiram que os parceiros fechassem grandes negócios e melhorassem as taxas de retenção, causando um impacto significativo na receita do parceiro.

Grosso supervisiona a equipe global de vendas de canais da Laserfiche, focada em executar um modelo de vendas que enfatiza recursos educacionais robustos, treinamento e suporte para parceiros de canal. Seu foco em vendas corporativas permitiu que os parceiros desbloqueassem novas oportunidades lucrativas. Sua visão de fornecer aos parceiros de canal recursos robustos levou ao crescimento contínuo do ecossistema de canais da Laserfiche.

A lista Channel Chiefs, lançada anualmente pela CRN, apresenta os principais líderes em todo o ecossistema de canais de TI que trabalham incansavelmente para garantir o sucesso mútuo com seus parceiros e clientes.

"Os homenageados deste ano exemplificam dedicação, inovação e liderança que apoiam o sucesso do provedor de soluções e promovem o crescimento em todo o canal", disse Jennifer Follett, vice-presidente de conteúdo dos EUA e editora executiva da CRN, na The Channel Company. "Cada um desses líderes excepcionais causou um impacto duradouro no canal ao defender parcerias e projetar estratégias criativas que geram resultados. Eles estabeleceram um alto padrão no canal, e estamos entusiasmados em reconhecer suas realizações de destaque."

A lista de 2025 da CRN de Channel Chiefs será apresentada na edição impressa de fevereiro de 2025 da CRN® Magazine e online a partir de 3 de fevereiro em www.CRN.com/ChannelChiefs.

