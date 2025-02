Série Redmi Note 14, da Xiaomi, chega ao Brasil

A Xiaomi anuncia o lançamento no mercado brasileiro da série Redmi Note 14. Esta última linha inclui quatro dispositivos: o Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 5G e o Redmi Note 14 4G. Com um sistema de câmera com AI e alta resolução e alta durabilidade, a Série Redmi Note 14 vem com atualizações com recursos para um público amplo.

Câmeras

Os modelos Pro apresentam sistema de câmera AI de nível profissional de 200MP com estabilização óptica de imagem (OIS), permitindo que os usuários capturem todos os detalhes. Além disso, as opções avançadas de zoom oferecem versatilidade – da captura dos menores detalhes com zoom sem perdas de grau óptico de 2x e 4x ao alcance de pessoas distantes com zoom digital de até 30x no Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G. Ao mesmo tempo, o Redmi Note 14 e o Redmi Note 14 5G estão equipados com um sistema de câmera AI de 108MP que oferece cores intensas e detalhes nítidos.

As câmeras frontais da série Redmi Note 14 foram atualizadas para 20MP. Prrojetadas com zoom grande angular de 0,8x em toda a série, as câmeras frontais permitem incluir todos em uma selfie em grupo, capturando e preservando momentos compartilhados sem esforço.

A edição também foi transformada nos modelos Pro com recursos de AI, como o AI Image Expansion, que estende o plano de fundo para uma foto mais imersiva, e o AI Erase Pro, que permite a remoção de objetos indesejados sem aplicativos de terceiros. Além do AI Erase, os modelos básicos também apresentam o AI Sky para trocar fundos facilmente. Essa integração de ferramentas de AI melhora a qualidade das fotos e agiliza o processo de edição.

Resistência

A série Redmi Note 14 foi desenvolvida para atender às demandas do cotidiano com resistência robusta a quedas, respingos e arranhões. Com uma estrutura composta de alumínio de alta resistência, espuma absorvente de energia e material de tamponamento de polímero, presente no Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G para maior resistência a quedas. Enquanto isso, a tela Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 dá aos modelos Pro uma segurança extra na resistência a arranhões. Isso é combinado com uma tampa de bateria Corning® Gorilla® Glass 7i ou couro vegano no Redmi Note 14 Pro+ 5G para garantia total?. Para o resto da série, o Corning® Gorilla® Glass 5 fornece proteção sólida à tela.

Com uma classificação IP68?, o Redmi Note 14 Pro+ 5G e o Redmi Note 14 Pro 5G oferecem proteção contra poeira e água. Além disso, o Redmi Note 14 5G apresenta uma classificação IP64, que atua na defesa contra poeira e respingos, ao passo que o Redmi Note 14 oferece uma classificação IP54? para resistência a respingos e poeira. Juntamente com isso, toda a linha possui uma tela otimizada para garantir maior capacidade de resposta e precisão à ao toque acidental, mesmo em condições úmidas ou oleosas.

Potência

A série Redmi Note 14 oferece bateria de longa duração. Por conta dos chipsets internos, os dispositivos lidam facilmente com múltiplas tarefas, de chamadas de vídeo a jogos e tudo mais. O modelo Redmi Note 14 Pro+ 5G está equipado com o processador Snapdragon® 7s Gen 3 de 4 nm avançado e de estreia mundial. A bateria de 5110mAh? com HyperCharge de 120W fornece energia duradoura do início ao fim. Projetada para lidar com condições extremas, a bateria de alta densidade do Redmi Note 14 Pro+ 5G também funciona em temperaturas de até -20°C, proporcionando uma experiência confiável mesmo em ambientes abaixo de zero – para usuários que precisam permanecer conectados, independentemente do clima.

Além disso, o Redmi Note 14 Pro 5G apresenta o chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra, oferecendo uma experiência estável para jogos, streaming e troca rápida de aplicativos. Conta ainda com a bateria de 5110mAh.

Imersão

Com uma tela vibrante de 120 Hz, a série Redmi Note 14 oferece uma experiência imersiva por meio de transições tranquilas que dão vida ao conteúdo, seja navegando pelas mídias sociais, assistindo a vídeos ou jogando. O Redmi Note 14 Pro+ 5G e o Redmi Note 14 Pro 5G elevam ainda mais a experiência, oferecendo uma resolução nítida de 1,5K que faz com que todos os detalhes se destaquem.

Website: http://mibrasil.com.br