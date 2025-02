Atendimento por 0800 pode trazer credibilidade para empresas

A frase “liga no 0800 e pergunta” é comum quando clientes têm algum tipo de problema ou dúvida sobre um produto ou serviço. Por meio desse número, empresas conseguem oferecer atendimento telefônico gratuito para pessoas de qualquer lugar do Brasil.

Como explica Victor Uemura, diretor executivo da Conectel Multioperadora, empresa que atua desde 2019 como uma operadora de telefonia fixa STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) que fornece linhas de 0800 a empresas, o fato de uma empresa ter um número 0800 pode trazer também uma imagem de credibilidade e profissionalismo para o cliente.

Outro ponto é que a existência de um serviço gratuito pode ser um diferencial competitivo importante para quem busca se destacar em mercados saturados, nos quais há grande concorrência.

“Ao eliminar o custo da ligação para os clientes, o 0800 torna mais provável que as pessoas entrem em contato. Isso melhora o fluxo de comunicação e aumenta a satisfação do consumidor, pois eles tem acesso fácil ao suporte. As empresas podem oferecer suporte 24 horas, aumentando a disponibilidade”, explica Uemura.

Omnichannel: 0800 se integra às demais plataforma de contato



Ao integrar o número 0800 a uma estratégia omnichannel, as empresas podem oferecer uma experiência de atendimento ainda mais fluida. Nesse contexto, o número 0800 funciona como mais um ponto de contato dentro de uma rede integrada, que inclui chatbots, e-mails, aplicativos e redes sociais.



Por exemplo, um cliente pode iniciar uma interação por chat online, continuar o atendimento pelo 0800 para esclarecer dúvidas mais complexas e, posteriormente, receber um e-mail com a confirmação da solução.

Uemura afirma que é possível integrar o atendimento telefônico com outros canais de comunicação da empresa, como PABX em Nuvem e WhatsApp Business.

“O número 0800 pode ser integrado a uma estratégia omnichannel [de múltiplos canais] e oferece uma opção adicional para os clientes que preferem falar diretamente com um atendente, com objetivo de garantir uma experiência coesa e fluida”, diz.



Preferências no atendimento



Mesmo com o avanço da tecnologia e a popularização de aplicativos como o WhatsApp e o Instagram, Victor Uemura vê o 0800 como um recurso que segue essencial para o atendimento das empresas.



De acordo com uma pesquisa da Hibou, sobre o aspecto da humanização do atendimento ao cliente, 91% dos entrevistados gostariam que a empresa tivesse um canal humano para contato, se fosse necessário. Ainda de acordo com os dados, considerando o fator “diálogo”, 97% alegam que um bom atendimento é feito através da escuta ativa do que o cliente está falando.

“O 0800 continua relevante porque nem todos os clientes preferem ou têm acesso a canais digitais. Algumas pessoas optam por uma linha de comunicação direta e gratuita. Além disso, em situações de emergência ou quando a internet não está disponível, o telefone ainda é um meio crucial de comunicação”, afirma.

0800 integra estratégias de marketing

Do ponto de vista do marketing, o número 0800 pode ser uma ferramenta para atrair novos clientes e fidelizar os existentes. Campanhas publicitárias que destacam o recurso como um canal direto para informações ou promoções exclusivas podem gerar maior engajamento do público.

O 0800 também pode atuar como uma ferramenta para campanhas ao permitir que as empresas rastreiem a eficácia de diferentes anúncios por meio do volume de chamadas recebidas. A linha gratuita é particularmente útil em setores como assistência técnica, no qual o contato direto com o cliente é essencial, exemplifica o diretor executivo.

Para finalizar, Uemura informa que também é importante garantir que o serviço funcione de maneira adequada, com atendimento humanizado, tempo de espera reduzido, URA clara e objetiva, entre outros cuidados.

“Disponibilizando esse recurso, temos como objetivo ofertar ao mercado de telecomunicações tradicional o acesso às mais diferentes ferramentas tecnológicas que podem integrar o uso do 0800, tornando a comunicação com clientes, fornecedores e parceiros mais completa”, afirma o diretor.

Para saber mais sobre como aderir ao número 0800, basta acessar o site da Conectel https://conectel.com.br/