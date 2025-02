Espetáculo teatral "Se Liga!' fará turnê pelo Amapá

A turnê do espetáculo teatral ‘Se Liga!’ desembarcará no dia 10 de fevereiro na cidade de Macapá e no mesmo dia, à noite, já se apresentará na Escola Estadual Professora Nancy Nina da Costa, no bairro do Zerão.

O Grupo Equatorial é o patrocinador oficial de ‘Se Liga!’ no estado do Amapá, assim como no Piauí e em Alagoas. Além da cidade de Macapá, o espetáculo teatral também estará em Santana e Mazagão e, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, as apresentações acontecerão nas escolas públicas do estado.

No dia seguinte, dia 11, as apresentações acontecerão em Santana. Uma pela manhã, na Escola Estadual Professor Francisco Walcy Lobato Lima, e outra na parte da tarde na Escola Estadual Joanira Del Castillo. Já à noite, o espetáculo teatral se apresentará no bairro de Novo Horizonte, em Macapá, na Escola Estadual Rivanda Nazaré.

“Todas as apresentações pelo estado serão gratuitas. Com isso, alunos, educadores e a população em forma geral terão contato com a cultura do conhecimento. Já que ‘Se Liga!’ aborda o gasto excessivo da energia elétrica em uma família. Eles gastam mais do que deveriam e compreenderão a forma mais eficaz de racionalizar.” Relata Mar’Junior, que é o diretor, autor e produtor de ‘Se Liga!’

Mazagão receberá ‘Se Liga!’ no dia 12, quarta-feira, com duas apresentações, uma pela manhã e outra à tarde. A instituição beneficiada é a Escola Estadual Manoel Queiroz Benjamim.

A temporada pelas terras amapaenses será finalizada na 5ª feira, dia 13, em Macapá. A Escola Estadual José de Anchieta receberá a Cia Atores de Mar’ pela manhã e à tarde a Escola Estadual Augusto dos Anjos terá a oportunidade de presenciar o espetáculo.

Os surdos e cegos terão a oportunidade de poder estar nas apresentações, já que terão intérprete de libras e monitores.

“Os espectadores vão rir e se divertir, pois assistirão a uma comédia com responsabilidade de mostrar os maus-hábitos praticados por uma família diariamente. E vamos fechar a apresentação de ‘Se Liga!’ de forma consciente.” Revela o ator, diretor e produtor do espetáculo, Patrick Moraes.

A Cia Atores de Mar’ já produziu mais de 50 espetáculos nesses últimos 23 anos, viajando o país inteiro, levando conscientização para o público pensar em um coletivo melhor.

ESPETÁCULO: Se Liga!, 2ª temporada

DIREÇÃO: Mar’Junior e Patrick Moraes

TEXTO: Mar’Junior e Marisa Maia

ELENCO: Patrick Moraes, Isabella Lorraine, Danilo Amaro e Paola Vergette

VOZ OFF: Nivia Helen

PRODUÇÃO: Cia Atores de Mar’

COORDENAÇÃO ARTÍSTICA: Priscilla Moraes

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO: Lara Seixas

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: Iris Tavares

OPERADOR DE SOM: Jailton Maia

FOTOGRAFIA: Juliana Seixas

OBJETOS DE CENA E CENÁRIO: Ana Paula Caruba

INTÉRPRETE DE LIBRAS: Mara Cristina (AP)

EDIÇÃO DE VÍDEO: Raphael Produções

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Cia Atores de Mar’

CONTABILIDADE: Athos Gestão Contábil e Perícias

ADVOCACIA: Dr. Wilson Linhares

ADMINISTRAÇÃO: Nova Criativa e Advento Consultoria

CAPTAÇÃO: Cia Atores de Mar’

DURAÇÃO: 40 minutos

CLASSIFICAÇÃO: Livre



O Projeto “Se Liga!” é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado pelo Grupo Equatorial, e realizado pelo Governo Federal, com produção da Cia Atores de Mar’. Sob o PRONAC 232346.

Website: https://instagram.com/ciaatoresdemar