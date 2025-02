Aberta chamada de trabalhos para o 36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025

O 36º Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), realizado juntamente com a Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), está com chamada aberta para envio de trabalhos técnicos. Com o tema central “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”, esta edição acontecerá de 21 a 23 de outubro, nos Pavilhões Verde e Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, capital. O prazo para envio dos trabalhos vai até 2 de junho.

Promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp, o evento é realizado em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento – AESAN e cresce a cada ano. Em 2025, o espaço da feira conta com uma ampliação em sua área total nos pavilhões, chegando a 31.516 m².

Representando uma grande oportunidade para exposição e visibilidade dos projetos de alunos, professores e profissionais do setor de saneamento, os trabalhos técnicos não exigem ineditismo. Podem ser encaminhadas monografias do curso do autor ou artigos já inscritos e apresentados em outros eventos, desde que formatados segundo as regras de submissão, disponíveis no site: www.fenasan.com.br/chamada- trabalhos .

Premiação

Durante o 36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025, serão realizados os prêmios Jovem Profissional e Melhores Trabalhos Técnicos, com apresentação de trabalhos desenvolvidos em torno das temáticas de meio ambiente e saneamento ambiental. Os trabalhos em que os autores tenham idade até 30 anos completos (até 01 de janeiro de 2025) deverão ser de autoria de um único autor para estarem aptos a concorrer também ao Prêmio Jovem Profissional.

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025 “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Quando: de 21 a 23 de outubro de 2025 Onde: No Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho Visitação à feira: gratuita Para mais informações: www.fenasan.com.br

Website: https://www.fenasan.com.br/