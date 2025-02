Dubai reunirá mais de 30 chefes de Estado e governamentais, líderes globais na Cúpula Mundial dos Governos 2025

Em uma era onde a governança, a tecnologia e a resiliência econômica definem o futuro das nações, a Cúpula Mundial dos Governos (WGS 2025), agora em sua 12?ª edição, reúne os líderes mais influentes do mundo, desde chefes de estado até visionários de tecnologia, para definir soluções que promovam o progresso global na próxima década.

Mais de 30 chefes de estado e governamentais, mais de 400 ministros, 80 organizações internacionais, 140 delegações de governos e mais de 6.000 participantes planejam se reunir entre 11a 13de fevereiro em Dubai para identificar e amplificar soluções sobre a estabilidade econômica, transformação digital e a forma como a colaboração público-privada pode trazer mudanças significativas.

Em um momento de mudanças tecnológicas aceleradas e geopolíticas, a WGS se destaca como a principal plataforma onde os governos, indústrias e instituições globais podem impulsionar mudanças impactantes.

“Desde sua concepção em 2013, a Cúpula Mundial dos Governos se estabeleceu como uma plataforma para pensamento com foco no futuro, reunindo líderes, especialistas, inovadores e empreendedores para antecipar e definir o futuro", disse Sua Excelência Mohammad Al Gergawi, Ministro de Assuntos de Gabinete dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Cúpula Mundial dos Governos. "Este ano, a Cúpula promove um diálogo global para abordar as rápidas mudanças e os desafios emergentes que os governos e as sociedades enfrentam. Sua intenção é avaliar o progresso da humanidade, identificar oportunidades para aprimoramentos e capacitar as gerações futuras por meio de um governo altamente eficaz e de um futuro sustentável.”

Impulsionando o impacto global por meio da colaboração

A Cúpula Mundial dos Governos foi concebida para promover soluções alternativas que permitam que a governança se entrelace com a inovação para gerar resultados tangíveis. Mais de 300 especialistas globais devem participar no debate que culminará em 30 relatórios estratégicos.

Tópicos urgentes, incluindo o papel da IA na governança, o futuro da mobilidade, a resiliência econômica, a adaptação climática, a transformação da saúde global, fronteiras emergentes e o declínio da população, entre outros, serão debatidos nos 21 fóruns e em mais de 200 sessões interativas

Ao promover a cooperação global, troca de conhecimento e estratégias acionáveis, a cúpula capacita nações, indústrias e sociedades a navegarem pela incerteza, assim como construir um futuro resiliente e equitativo para todos. Líderes das principais organizações internacionais planejam participar da cúpula, como Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes; Haitham Al Ghais, secretário-geral da OPEP; e Jasem Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo.

Além disso, mais de 30 reuniões ministeriais de alto nível reunirão líderes governamentais de diversos setores para a troca de conhecimentos e melhores práticas. Conquistas notáveis serão reconhecidas por meio de prêmios globais de prestígio, incluindo o "Prêmio de Melhor Ministro (em parceria com a PwC)" e o "Prêmio Global de Excelência em Governo".

Um dos principais destaques da Cúpula Mundial dos Governos 2025 será o encontro TIME 100 AI, que reunirá 100 dos principais especialistas em IA do mundo para explorar como a inteligência artificial está transformando o futuro. O setor privado desempenhará um papel fundamental com os principais líderes da indústria dos setores de tecnologia, finanças, energia e mídia contribuindo com discussões sobre inovação e governança.

Enquanto os líderes globais se reúnem na Cúpula Mundial dos Governos 2025 em Dubai – com participação 50% maior que no ano passado, a WGS 2025 reafirma sua posição como o principal encontro mundial para uma governança com visão de futuro.

Para mais informações, acesse https://www.worldgovernmentssummit.org/events/2025

Sobre a Cúpula Mundial dos Governos

A Cúpula Mundial dos Governos (World Governments Summit, WGS) é a principal plataforma global dedicada a moldar o futuro da governança e inovação. Desde sua concepção, a WGS reúne líderes mundiais, formuladores de políticas, especialistas da indústria e visionários para debaterem as tendências emergentes, ideias transformadoras e soluções revolucionárias que incentivam o progresso para sociedades do mundo inteiro.

Realizada anualmente em Dubai, a WGS serve como um catalisador para a cooperação internacional ao promover o diálogo intersetorial para abordar os desafios mais críticos que a humanidade enfrenta. A cúpula está empenhada em promover a excelência da governança, a resiliência econômica, a inovação tecnológica e a sustentabilidade para capacitar as nações a construírem um futuro mais inclusivo e próspero.

Palestrantes notáveis ??incluem Sundar Pichai, CEO do Google, Larry Ellison, cofundador da Oracle, Joseph C. Tsai, presidente do Alibaba Group, Michael Miebach, CEO da Mastercard, Christian Klein, CEO da SAP, Enrique Lores, presidente e CEO da HP Inc., Arvind Krishna, CEO da IBM, Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide, David Baszucki, CEO da Roblox, Robin Li, cofundador e CEO da Baidu, Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, Almar Latour, CEO da Dow Jones, Lara Boro, CEO do The Economist Group, Tucker Carlson, fundador da The New Tucker Carlson Network, Vimal Kapur, CEO da Honeywell, Margherita Della Valle, CEO da Vodafone, John Giannattasio, CEO da BlackBerry, Jeffrey Sachs, economista e professor da Universidade de Columbia, James Robinson, ganhador do Prêmio Nobel de Economia (2024) e professor de Estudos de Conflitos Globais.

Inúmeros líderes globais também pretendem participar da cúpula, incluindo Prabowo Subianto, presidente da República da Indonésia; Andrzej Duda, presidente da República da Polônia; Anura Kumara Dissanayake, presidente da República Democrática Socialista do Sri Lanka; Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente da República da Colômbia; Bernardo Arévalo, presidente da República da Guatemala; Xeque Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, primeiro-ministro do Estado do Kuwait; Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da República da Armênia; Robinah Nabbanja, primeiro-ministra da República de Uganda; Shehbaz Sharif, primeiro-ministro da República Islâmica do Paquistão; Musalia Mudavadi, primeiro-ministro da República do Quênia; Abdul Hamid Dbeibeh, primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional do Estado da Líbia; Irakli Garibashvili, primeiro-ministro da Geórgia; Mohammad Younus, conselheiro-chefe do Governo Provisório da República Popular de Bangladesh.

A cúpula sediará debates com líderes das principais organizações internacionais, como Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional; Doreen Bogdan-Martin, secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações; Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica; Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes; Haitham Al Ghais, secretário-geral da OPEP; e Jasem Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo.

