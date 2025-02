Audiencerate acelera sua expansão internacional: Nicola Boschetti designado ao Conselho Administrativo da Audiencerate Itália

Audiencerate, líder em inteligência de dados e soluções de IA para marketing digital, sente o prazer de anunciar a designação de Nicola Boschetti ao Conselho da Audiencerate Itália. Boschetti traz ampla experiência em liderança de corporações multinacionais como General Electric, Microsoft e Ferrari, onde desempenhou um papel significativo na IPO (Oferta Pública Inicial) da NYSE (Bolsa de Valores de Nova York).

Nicola Boschetti after experience in management roles at Microsoft, Ferrari and GE will join the board of Audiencerate Italia to help expand the company. (Photo: Business Wire)

Com sólida experiência em mercados financeiros e estratégia corporativa, associadaàcapacidade de gerenciar projetos de grande porte, Boschetti dará suporte a Gianluca Leotta (advogado empresarial, empresário e fundador da Audiencerate) e Marco del Tongo (diretor executivo) em direcionar a expansão internacional da empresa nos setores de MarTech e AdTech.

Uma das metas primordiais da nova governança será o desenvolvimento estratégico da parceria mundial entre a Audiencerate e a Microsoft. Esta cooperação visa inovar o ecossistema de marketing e as plataformas de publicidade com uso de avançadas tecnologias de IA e baseadas em Azure. Como parceiro de nuvem de IA e membro do exitoso programa ISV, a Audiencerate distribui suas soluções SaaS através do Microsoft Marketplace, que reforça sua estratégia de entrada no mercado mediante a ampla rede de parceiros da Microsoft, se posicionando como líder em gestão e ativação de dados de marketing omnicanal.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Nicola em nossa equipe. Sua experiência em finanças, mercado de tecnologia e gestão de empresas de renome internacional é inestimável”, disse Gianluca Leotta, Presidente e Fundador da Audiencerate. "Nossa visão é clara: continuar inovando e construindo um futuro onde dados e IA revolucionem o marketing digital, sendo nossa parceria com a Microsoft um elemento-chave desta estratégia."

Marco del Tongo, Diretor Executivo da Audiencerate, enfatizou a importância desta nova designação: "Na Audiencerate, somos movidos por uma paixão por inovação e excelência. Com a chegada de Nicola, iremos reforçar ainda mais nossa estrutura organizacional, acelerar o crescimento e a distribuição, bem como liberar todo o potencial de nossas soluções."

Nicola Boschetti expressou seu entusiasmo por este novo empreendimento: "Estou honrado em contribuir para o crescimento da Audiencerate, tanto orgânico como inorgânico, e trabalhar com renomados profissionais como Gianluca e Marco. Agradeço a eles pela oportunidade e confiança. O potencial da inteligência de dados e IA no marketing digital é imenso, sendo que a Audiencerate, uma empresa dinâmica e ambiciosa com uma equipe talentosa e uma visão estratégica bem definida, está posicionada idealmente para liderar esta transformação."

Sobre a Audiencerate

A Audiencerate atua nos setores de MarTech e AdTech, além de ser uma das poucas entidades reconhecidas a nível mundial como Google Data Provider. A empresa é especializada em gerenciar, ativar e analisar dados para publicidade digital. Ao aproveitar tecnologias avançadas e inteligência artificial, a Audiencerate dá suporte a marcas, agências e plataformas em otimizar campanhas publicitárias e elevar o valor dos dados. Com uma robusta estratégia de expansão internacional, a empresa é um ponto de referência para inovação em marketing digital.

Contatos de imprensa:press@audiencerate.it