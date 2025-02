Textron Aviation entrega o primeiro Cessna SkyCourier bimotor turboélice no Canadá

A Textron Aviation anunciou hoje a primeira entrega no Canadá de seu bimotor turboélice multifuncional, o Cessna SkyCourier, para a Air Bravo Corporation. Com operações em Thunder Bay, Sudbury, Barrie e Meaford, Ontário, a Air Bravo oferece serviços de transporte de passageiros, carga e ambulância aérea. O modelo recebido, na configuração cargueira, será utilizado para logística regional.

O Cessna SkyCourier é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

"O SkyCourier é uma aeronave versátil, com cabine flexível, alta capacidade de carga, excelente desempenho e baixos custos operacionais. Ele rapidamente se mostrou uma escolha ideal para diversas missões", afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de vendas globais e operações de voo da Textron Aviation. "Estamos ansiosos para ver a Air Bravo utilizar a aeronave para fortalecer e expandir suas operações".

Com a possibilidade de ser operado por um único piloto, o SkyCourier é a solução ideal para transporte de cargas aéreas, passageiros e missões especiais. A aeronave extremamente versátil permite mudanças rápidas de configuração para atender a praticamente qualquer necessidade, garantindo um excelente retorno sobre o investimento. Além disso, suas capacidades operacionais permitem atuar em áreas remotas com eficiência.

Fundada em 2001, a Air Bravo se tornou uma das companhias aéreas mais bem-sucedidas de Ontário. A empresa oferece serviços confiáveis de transporte de passageiros, cargas e ambulância aérea para praticamente qualquer pista de pouso na América do Norte.

"Temos orgulho de ser o primeiro cliente do SkyCourier no Canadá, e essa aeronave é a escolha ideal para fortalecer nossa operação de carga", disse Rick Horwath, presidente e CEO da Air Bravo. "O cockpit é espaçoso, a pilotagem é simples e os aviônicos são intuitivos. Estamos ansiosos para colocá-la em operação".

A Textron Aviation anunciou que o Cessna SkyCourier recebeu a certificação de tipo da Transport Canada Civil Aviation (TCCA) no final de 2024. O turbopropulsor de dois motores e asas altas oferece uma combinação de desempenho e menores custos operacionais para operadores de carga aérea, transporte de passageiros e missões especiais. Ele está disponível nas versões cargueira e de passageiros, além da configuração Combi ou com kit para pistas de cascalho, oferecendo máxima flexibilidade.

A versão cargueira tem capacidade para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6.000 libras. A versão para 19 passageiros conta com portas para a tripulação e passageiros, garantindo um embarque tranquilo, além de grandes janelas na cabine para iluminação natural e vistas. Ambas as configurações oferecem reabastecimento de pressão em ponto único, o que acelera os tempos de retorno.

O SkyCourier é equipado com dois motores turbopropulsores Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e conta com a hélice McCauley C779, uma hélice de alumínio de 110 polegadas, robusta e confiável, com quatro lâminas e pitch reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave enquanto transporta cargas pesadas. O SkyCourier é operado com aviônica Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade máxima de cruzeiro superior a 200 ktas e um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com

