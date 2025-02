Estudantes revelam estratégias para notas máximas no Enem

O Enem 2024 registrou uma das menores quantidades de notas 1.000 na Redação em mais de uma década. Dos 4.325.960 inscritos, apenas 12 conquistaram a nota máxima. Alunos de diferentes estados do Brasil, apresentaram resultados positivos em Redação e Matemática, revelam como estratégias de estudo estruturadas e ferramentas digitais, como o super app com feedback imediato, podem ser determinantes para atingir a excelência acadêmica.

“Minha preparação começou desde o 1º ano do Ensino Médio. A minha escola e o sistema de ensino foram fundamentais nesse processo, especialmente na correção de redações online. Quando vi o tema, me senti segura, pois já havíamos trabalhado em sala, inclusive sobre heranças culturais e racismo. Eu escrevia uma redação por semana, e o feedback contínuo me ajudou a melhorar a cada texto”, relata Sabrina Ayumi, aluna da Escola THATHI AZ, de Araçatuba, São Paulo.

Para Giordano Simionato, do Colégio AZ Floripa, o planejamento e os recursos fornecidos pela foram essenciais. “A plataforma me ajudou a organizar e planejar todos os materiais que eu devia estudar ou revisar, além de fornecer acesso ao conteúdo das aulas, a milhares de questões e à correção de redações e simulados”, conta.

“Estamos muito satisfeitos com o desempenho de nossos alunos no Enem 2024. É gratificante saber que, das 12 redações nota 1.000 do Brasil, duas são de alunos AZ. Esse resultado destaca nosso compromisso em apoiar os estudantes em seus desafios acadêmicos”, finaliza Sandro Bonás, CEO da Plataforma AZ de Aprendizagem.



O que fazer com a nota do ENEM 2024?

Com o Enem concluído, os estudantes podem utilizar a nota para acesso à universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Além disso, o desempenho no exame também pode ser utilizado para candidaturas a bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Para quem deseja estudar fora do Brasil, as notas do Enem também são aceitas em diversas instituições internacionais.

