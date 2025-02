Cresce demanda por galpões logísticos fora do eixo RJ-SP

O mercado de galpões logísticos de alto padrão no Brasil registrou um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionado principalmente pela expansão do comércio eletrônico. De acordo com dados da SiiLA, o estoque de espaços locados aumentou 455% em uma década, passando de 4,7 milhões de metros quadrados em 2014 para 26,1 milhões em 2024. Além disso, a taxa de vacância caiu de 22,8% para 9,1% no mesmo período, indicando uma demanda crescente por esses espaços.

Embora São Paulo e Rio de Janeiro continuem sendo polos logísticos importantes, há uma tendência significativa de crescimento em outras regiões do país. Áreas como Vitória, no Espírito Santo, e cidades catarinenses como Itajaí, Navegantes e Itapoá enfrentam uma demanda reprimida por galpões logísticos, tornando-se atrativas para novos investimentos.

Nesse cenário, a Private Construtora, especializada em projetos logísticos e corporativos, acaba de lançar o Private Log, o maior galpão logístico sustentável do Brasil em área construída. Localizado em Vitória, Espírito Santo, o empreendimento conta com mais de 620 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). Com um investimento de R$ 2 bilhões, o complexo foi desenvolvido para atender à crescente demanda do setor, incorporando soluções modernas e sustentáveis alinhadas às principais tendências globais de construção verde.

A escolha de Vitória para a implantação do projeto considerou fatores estratégicos ligados à infraestrutura e logística. O estado está conectado a 70% do PIB brasileiro dentro de um raio de 1.200 km, o que facilita o escoamento de mercadorias e a distribuição para diferentes mercados. "A região oferece alta conectividade com as principais rotas logísticas do país, facilitando o acesso ao mercado consumidor e proporcionando vantagens operacionais para as empresas que utilizam o galpão", afirma Mateus Vitoria Oliveira, CEO da Private Construtora.

O projeto obteve quatro importantes certificações internacionais, incluindo a BREEAM, que avalia o impacto ambiental do projeto em aspectos como uso de energia, água, gestão de resíduos e emissões de CO?. Além disso, obteve as certificações WELL Building Standard, voltada ao bem-estar dos ocupantes, FSC, que assegura o uso de materiais provenientes de fontes responsáveis, e LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que valida a eficiência energética e a minimização do impacto ambiental.

De acordo com Oliveira, o Private Log é um modelo de eficiência operacional e responsabilidade ambiental. "O projeto foi desenvolvido para atender às necessidades do setor logístico com alto padrão de qualidade e desempenho, ao mesmo tempo em que incorpora soluções sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e atendem a critérios globais de eficiência", afirma Oliveira. Ele ressalta a importância de iniciativas sustentáveis no setor, destacando que "o setor logístico é responsável por cerca de 21% das emissões globais de gases de efeito estufa e, no Brasil, essa fatia representa 6% das emissões nacionais, o equivalente a aproximadamente 139 milhões de toneladas de CO? anualmente".

O projeto também integra soluções de eficiência energética, como sistemas de iluminação LED e o uso de energia solar, além de práticas para otimizar o consumo de água e reduzir as emissões de carbono. A implementação dessas soluções reflete a crescente demanda por práticas mais responsáveis no setor logístico, que busca atender às exigências de sustentabilidade e eficiência energética.

O galpão foi projetado para oferecer flexibilidade e adaptabilidade, permitindo diferentes configurações de layout e a personalização dos espaços conforme as necessidades das empresas. Com capacidade para atender negócios de diversos portes e segmentos, o projeto incorpora soluções que conciliam eficiência operacional e práticas sustentáveis, alinhando-se às demandas do setor logístico.

