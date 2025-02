Estudo aponta dados sobre IGP-M em dezembro

Segundo dados apresentados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,94% em dezembro de 2024, marcando uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando a alta foi de 1,30%. Conforme informado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice encerrou o ano com uma variação acumulada de 6,54%, representando um aumento significativo frente à retração de 3,18% acumulada nos 12 meses anteriores. Em dezembro de 2023, o índice havia registrado alta mensal de 0,74%.

Segundo os dados apresentados, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) teve uma alta de 1,21% em dezembro, inferior à de 1,74% registrada em novembro. A desaceleração foi influenciada por itens como a soja em grão, cuja variação passou de 4,80% para -2,34%, e os bovinos, que reduziram sua alta de 13,57% para 2,50%. No entanto, o café em grão apresentou destaque, com aumento significativo de 28,82%, impulsionado por fatores climáticos e cambiais.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou alta de 0,12% no último mês do ano, acima da taxa de 0,07% de novembro. Entre os itens que mais influenciaram o índice estão os cigarros, com aumento de 6,43%, e as tarifas de táxi, que avançaram 6,19%. Já os grupos Habitação e Vestuário tiveram quedas de -1,08% e -0,11%, respectivamente, puxados por itens como aluguel residencial e calçados.

Conforme detalhado no relatório, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,51% em dezembro, após marcar 0,44% em novembro. O grupo Materiais e Equipamentos foi o principal responsável pelo aumento, subindo de 0,40% para 0,57%, enquanto o grupo Serviços apresentou queda de -0,25%, menor que os 0,09% do mês anterior.

Ainda de acordo com o relatório da FGV, os preços administrados e commodities desempenharam papel crucial nos resultados. No setor agropecuário, os produtos registraram alta acumulada de 15,20% em 2024, com o café em grão e o minério de ferro figurando entre os maiores impactos positivos. Por outro lado, itens como a soja e o milho em grão apresentaram desaceleração em dezembro.

