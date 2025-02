Lenovo é nomeada líder em transformação digital para mercado de médio porte com soluções inovadoras para o local de trabalho

A Lenovo foi nomeada líder na avaliação PEAK Matrix® de serviços de local de trabalho digital 2024 para empresas de médio porte pelo Everest Group. Esse reconhecimento reflete as soluções de local de trabalho digital inovadoras e centradas no cliente da Lenovo, que capacitam as empresas de médio porte a enfrentarem com eficiência os desafios comerciais atuais.

Capacitação das empresas de médio porte com soluções de local de trabalho digital da Lenovo

À medida que as empresas enfrentam demandas cada vez maiores por eficiência de custos e agilidade operacional, as soluções de local de trabalho digital da Lenovo se destacam por sua capacidade de fornecer resultados personalizados, escaláveis e grande impacto. Aproveitando sua plataforma própria Care of One™, a Lenovo oferece experiências personalizadas que aumentam a produtividade dos funcionários, agilizam as operações de TI e reduzem os custos.

Benefícios da Care of One™ Melhora a experiência do usuário em até 30% Reduz os custos de suporte ao usuário final em 30% Ajuda a resolver 40% dos problemas de forma proativa por meio de insights alimentados por IA generativa



Por meio da Care of One™, a Lenovo permite experiências hiperpersonalizadas no local de trabalho, combinando serviços gerenciados e profissionais com ferramentas alimentadas por IA generativa para atender às necessidades em evolução das forças de trabalho modernas. Ao incorporar o provisionamento como serviço do Lenovo TruScale, as organizações podem alinhar perfeitamente seus investimentos em tecnologia com o crescimento dos negócios.

Estrutura de avaliação do Everest Group

A análise do Everest Group reconheceu os pontos fortes da Lenovo em três dimensões cruciais:

Impacto no mercado: sucesso comprovado na geração de resultados comerciais mensuráveis para empresas de médio porte.

sucesso comprovado na geração de resultados comerciais mensuráveis para empresas de médio porte. Visão e capacidade: liderança em inovação, com ferramentas exclusivas que otimizam as operações de TI e melhoram as experiências dos funcionários

liderança em inovação, com ferramentas exclusivas que otimizam as operações de TI e melhoram as experiências dos funcionários Abordagem centrada no cliente: modelos de engajamento ágeis que se alinhamàpreferência das empresas de médio porte por investimentos escalonáveis e em fases

Um compromisso reconhecido com a inovação e o sucesso

A avaliação PEAK Matrix® incorpora uma metodologia rigorosa que avalia os provedores de serviços com base no impacto no mercado, sua visão e seus recursos. O reconhecimento da Lenovo como líder ressalta sua capacidade de fornecer soluções que equilibram a relação custo-benefício com o potencial transformador.

“Apreciamos o fato de sermos reconhecidos como líderes na avaliação PEAK Matrix® de serviços de local de trabalho digital”, disse Vijay Gopal, executivo de Ofertas de Soluções de Local de Trabalho Digital da Lenovo. “As ofertas de local de trabalho digital da Lenovo, com a tecnologia Care of One™, representam uma abordagem abrangente para modernizar os locais de trabalho, oferecer experiências hiperpersonalizadas e maximizar o ROI [retorno sobre o investimento] para empresas de médio porte. Trata-se da experiência do funcionário, impulsionando a inovação, a criatividade e a satisfação dos funcionários.”

Para obter mais informações sobre as soluções de local de trabalho digital da Lenovo e a plataforma Care of One™, acesse nosso site aqui.

Sobre o Everest Group

O Everest Group é uma empresa líder mundial em pesquisas que ajuda os líderes empresariais a tomar decisões com confiança. As avaliações PEAK Matrix® do Everest Group fornecem a análise e os insights de que as empresas precisam para tomar decisões cruciais de seleção sobre provedores de serviços globais, locais e produtos e soluções em vários segmentos de mercado. Da mesma forma, os fornecedores desses serviços, produtos e soluções utilizam a PEAK Matrix® para avaliar e calibrar suas ofertas em relação a outras no setor ou no mercado. Encontre mais detalhes e conteúdo adicional em www.everestgrp.com.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Mantendo foco em uma visão ousada para fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250203327985/pt/

Zeno Group para Lenovo: lenovossg@zenogroup.com