Manpower abre mais de 130 vagas no Rio de Janeiro

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento para 130 vagas de emprego na área de varejo e supermercados para as cidades de Cabo Frio e Saquarema no estado do Rio de Janeiro.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As vagas são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 07 de fevereiro para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

Os cargos disponíveis são: açougueiro(a), auxiliar de padaria, auxiliar de perecíveis, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de depósito, fiscal de prevenção de perdas, fiscal de caixa, operador(a) de caixa, operador(a) de delivery, repositor(a) de mercadorias.

Para serem elegíveis as posições os trabalhadores precisam ter ensino médio completo, disponibilidade de horário e para atuar em escala 6X1. Para algumas das posições possuir experiência na área será considerado um diferencial, mas não é obrigatório.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale transporte, refeição no local, convenio médico, prêmio por assiduidade, e linha de crédito consignado.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 07 de fevereiro, por meio do link: https://forms.office.com/r/rkHGP8ye10

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/