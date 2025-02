Axis Communications realiza Axis Americas Experience

A Axis Communications realizou o Axis Americas Experience na cidade de Las Vegas, Nevada, EUA. Este evento, concebido para premiar os parceiros de negócios com melhor desempenho em 2024, reconheceu os parceiros da América Latina com mais resultados durante o ano.

Esta é a terceira edição do encontro desenvolvido pela multinacional sueca, tendo sido convidados sete dos principais parceiros de negócios na América Latina com as maiores vendas durante 2024. Os presentes conheceram em primeira-mão as soluções que estão atualmente instaladas em dois dos principais edifícios da capital do entretenimento: Las Vegas Sphere e Hoover Dam.

"Na Axis, queremos que os nossos parceiros de negócio se sintam motivados a conhecer as tecnologias e inovações que temos todos os anos, bem como os locais e espaços onde estão integradas. Para além de lhes dar a conhecer as tendências que vão liderar o mercado, as suas empresas têm implementado diferentes projetos", afirmou Leopoldo Ruiz, diretor regional para a América Latina da Axis Communications.

O Axis Americas Experience contou com a presença de parceiros de negócios do Brasil, México, Chile e Peru. O encontro, que reúne os parceiros Gold da região, tem como objetivo incentivar os parceiros a alcançarem melhores resultados a cada ano na implementação das soluções tecnológicas Axis em cada um dos países e regiões em que atuam.

"Na Axis, estamos constantemente a trabalhar para garantir que os nossos parceiros nos veem como aliados comerciais estratégicos. E parte desse trabalho é também reconhecê-los por nos escolherem sempre. Juntos, impulsionamos a tecnologia de ponta na região e eles são uma parte importante disso", afirmou Alejandro Aguirre, Diretor de Vendas da Axis Communications para o México, América Central e Caraíbas.

