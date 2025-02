NRF 2025 traz insights e novos conceitos para o varejo

A National Retail Federation promoveu, entre 12 a 14 de janeiro, a 115ª edição da NRF Retail’s Big Show, maior feira de varejo do mundo. O encontro, que reuniu delegações de vários países e mais de 40 mil participantes, trouxe insights e tendências para o setor de varejo.





Com cerca de seis mil empresas de mais de 100 países, a NRF 2025 teve 450 palestras e 40 mil participantes. O Brasil representou a maior delegação estrangeira, com cerca de quatro mil pessoas.





“A NRF de 2025 teve como tema de destaque a inteligência artificial, indicando que 67% das pessoas consideram que os benefícios da IA superam as ameaças”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a gestão e concepção de strip malls no Brasil.





No encontro, executivos de várias empresas falaram sobre os desafios de aplicar a IA no varejo. John Furner, CEO do Walmart, e Azita Martin, vice-presidente da NVIDIA, citaram alguns desafios para implementar a IA no varejo.





Segundo eles, há a necessidade de apoio dos top executivos, além de integração físico/digital e definição de métricas de acompanhamento.





Para David Salomon, CEO do Goldman Sachs, “a preocupação com a IA é superestimada”. Ele acredita que a inteligência artificial estará a serviço e contribuindo com o ser humano.





Falando especificamente sobre o varejo, Cassandra Napoli, da WGSN, compartilhou diversas previsões para o futuro do mercado nos próximos anos.





Vale lembrar que a WGSN é a maior empresa de previsão de tendências do mundo, monitorando constantemente sinais de mudança para entender como os consumidores do futuro irão pensar, sentir e se comportar.





Em sua palestra, Cassandra projetou tendências sociais e de consumo que devem conduzir o mercado até 2027.





Os principais aspectos trazidos pela executiva são:

A era da imaginação: a criatividade será a chave para construção de laços mais profundos com os consumidores. As marcas devem se distanciar de soluções tradicionais e apostar em inovação;

Solidão e conexões autênticas: com o aumento da solidão, criar comunidades intencionais será importante para marcas que buscam conquistar a lealdade do público;

Harmonia entre humanos e IA: a inteligência artificial deve ser usada para simplificar a vida, mas a interação humana continua sendo essencial;

Mudanças climáticas e sustentabilidade: adaptar-se a um mundo impactado pelas mudanças climáticas vai além da conscientização; é hora de práticas sustentáveis e regenerativas.

Nostalgia e autenticidade: o desejo por autenticidade está em alta, e histórias verdadeiras que conectem passado e futuro podem criar laços emocionais fortes;

O poder do brincar: a gamificação será uma ferramenta poderosa para engajamento e inovação, trazendo mais leveza e criatividade pros negócios. "O varejo do futuro será liderado por aqueles que ousarem combinar a frieza dos dados com o calor das emoções. É tempo de pensar fora das barreiras e inovar", conclui Marcos Saad, também Presidente do Conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).

