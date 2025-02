Mercado de tecnologia deve alcançar bons resultados em 2025

Dados da pesquisa trimestral realizada pela Advance Consulting apontam que o mercado brasileiro de tecnologia cresceu 22% no segundo trimestre de 2024 em relação a igual período do ano anterior. Segundo o balanço, os indicadores sinalizam que o setor deve alcançar “bons resultados” em 2025.

Ainda de acordo com o “Estudo Trimestral do Mercado Brasileiro de TI Julho de 2024”, 10% das empresas de tecnologia alcançaram um crescimento acima de 50% no último ano, após os resultados negativos obtidos em 2023.

Cristina Boner, empresária e profissional da área de tecnologia, destaca que 2024 foi marcado por um crescimento significativo na adoção de tecnologias disruptivas. “Houve um avanço expressivo na integração da inteligência artificial generativa em setores como saúde, varejo, educação e entretenimento”.

Além disso, avança, a consolidação do metaverso como um espaço híbrido entre o físico e o digital expandiu oportunidades para empresas e consumidores.

“No entanto, o ano também trouxe desafios relacionados à regulamentação de IA (Inteligência Artificial), privacidade de dados e cibersegurança, evidenciando a necessidade de equilíbrio entre inovação e responsabilidade”, observa.

Tecnologias emergentes estão moldando o mercado para 2025

Boner ressalta que diversas tecnologias emergentes estão moldando o mercado para 2025, como IA Generativa, que vem transformando áreas como criação de conteúdo, atendimento ao cliente e design de produtos.

“Com o 5G e 6G, devemos ver a expansão da conectividade ultrarrápida, possibilitando novas aplicações para IoT (Inteligência das Coisas) e cidades inteligentes”, acrescenta.

Ela também chama a atenção para AR/VR (Realidade Aumentada e Virtual), que devem ser cada vez mais integradas em treinamentos corporativos, saúde e entretenimento.

“A biotecnologia e interfaces cérebro-computador também são uma tendência para este ano, abrindo caminhos para avanços em saúde e acessibilidade”, afirma.

IA e aprendizado de máquina impactam diferentes setores

Boner observa que, cada vez mais, a IA e o aprendizado de máquina estão transformando setores inteiros. “Na saúde, as inovações têm contribuído para diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e gerenciamento eficiente de recursos hospitalares”.

Nas finanças, prossegue, as novas tecnologias contribuem para a previsão de tendências de mercado, detecção de fraudes e automação de processos. “Já na educação, a IA e o aprendizado de máquina são úteis para a personalização do aprendizado e suporte para estudantes com necessidades especiais”, explica.

A empresária conta que, na agricultura, as inovações facilitam o monitoramento de colheitas, previsão climática e eficiência no uso de recursos. “No varejo, por sua vez, as tecnologias possibilitam uma experiência do cliente aprimorada, gestão de estoque automatizada e otimização logística”, detalha.

Computação quântica ganha destaque

Boner conta que algumas inovações citadas em listas gerais mencionam a computação quântica. Apesar disso, muitos profissionais e empresas ainda se perguntam do que se trata essa tecnologia e como ela é aplicada.

“A computação quântica é uma tecnologia baseada nos princípios da mecânica quântica, utilizando qubits em vez de bits para processar informações”, explica. “Diferentemente dos computadores clássicos, que operam em 0s e 1s, os qubits podem representar múltiplos estados simultaneamente, permitindo cálculos muito mais rápidos”, complementa.

Segundo a profissional da área de tecnologia, a computação quântica já é aplicada em criptografia, com o desenvolvimento de sistemas mais seguros e em pesquisa científica, com a simulação de moléculas e aceleração de descobertas na medicina e química.

“Na logística, essa inovação ajuda com a otimização de rotas e cadeias de suprimentos em larga escala”, afirma.

Mercado de tecnologia demanda habilidades técnicas

Para Boner, empresas e profissionais devem ficar atentos às habilidades técnicas que estão em maior demanda no mercado de tecnologia em 2025.

Para a empresária e profissional de tecnologia, as habilidades mais demandadas incluem:

Desenvolvimento de IA e aprendizado de máquina: com foco em frameworks como TensorFlow e PyTorch;

Análise de dados avançada: incluindo habilidades em big data e ciência de dados;

Engenharia de cibersegurança: para proteger redes e sistemas contra ataques sofisticados;

Desenvolvimento em computação em nuvem: especialmente em plataformas como AWS, Azure e Google Cloud;

Habilidades em blockchain: voltadas para segurança e eficiência em transações digitais.

Cibersegurança seguirá em evidência

Boner acredita que a cibersegurança seguirá em evidência como em 2024 e será ainda mais crucial em 2025. “Com o aumento de dispositivos conectados à internet e a sofisticação de ataques cibernéticos, proteger dados e sistemas é uma prioridade para empresas e governos”.

Além disso, acrescenta, o crescimento da IA amplifica a necessidade de segurança, já que algoritmos podem ser explorados para criar ataques mais complexos. “Regulamentações mais rígidas em torno da privacidade de dados também contribuirão para manter a cibersegurança no foco”, diz.

Profissionais devem se preparar para o novo momento da tecnologia

Na visão de Boner, os profissionais devem se preparar para “um novo momento da tecnologia muito focado em IA e automações”.

Para a especialista, os profissionais podem se preparar ao:

Aprimorar habilidades técnicas: Investindo em cursos sobre IA, aprendizado de máquina e automação de processos;

Desenvolver habilidades de pensamento crítico: para interpretar dados e tomar decisões estratégicas baseadas em tecnologia;

Manter-se atualizado: acompanhar as tendências tecnológicas e regulamentações do setor;

Adquirir habilidades complementares como cibersegurança e ética em tecnologia;

Participar de comunidades e eventos: ampliando networking e aprendendo com especialistas na área.

Cristina Boner (@cristina.boner) | Cristina Boner | LinkedIn