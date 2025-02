Morar nos Estados Unidos da América requer planejamento

A crescente procura por vistos imigratórios por parte de profissionais brasileiros qualificados tem impulsionado a busca por planejamento financeiro estratégico, isso porque o novo perfil de brasileiro imigrante não abre mão de dar continuidade ao desenvolvimento de sua carreira, unido ao interesse por melhor qualidade de vida, estabilidade financeira, proteção patrimonial e segurança para suas famílias. Desde 2023, dados oficiais do órgão americano destinado a fiscalizar a imigração legal nos EUA, USCIS - Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos - confirmam o aumento de vistos e este novo perfil imigratório.

Christiano Aguiar, especialista em planejamento financeiro internacional e fundador da empresa americana de assessoria financeira Garavello Capital, explica que a preocupação por estruturar um projeto sólido de transição para os EUA é crescente. “São famílias de diferentes regiões do Brasil que buscam não apenas se estabelecer nos EUA, mas assegurar um futuro financeiro estável e próspero para seu cônjuge e filhos”, ressaltou Aguiar que é brasileiro e conhece de perto os sonhos e os desafios de famílias, executivos e profissionais que decidem morar em uma nação diferente da sua de origem sem abrir mão do conforto e qualidade de vida.

“O bom planejamento é, sobretudo, estruturado individualmente e de forma estratégica, de acordo com o perfil de cada família, levando em consideração seus valores, interesses e propósitos. Custos como moradia, alimentação e serviços básicos como saúde e educação são pilares, mas há muitos outros fatores que precisam ser levados em conta para minimizar o choque cultural, as frustrações e as possíveis perdas financeiras”, salientou Aguiar que mora nos EUA há mais de 20 anos, desde quando foi bolsista universitário. À frente da Garavello Capital, o empresário tem acompanhado e orientado o passo a passo destes brasileiros rumo aos EUA, além de ter contribuído com o resultado positivo de projetos financeiros desenvolvidos para expatriados também no Brasil.

Quanto custa morar nos Estados Unidos?

Embora esta seja uma pergunta comum, não possui uma resposta simples e única para todos, já que além da particularidade de cada indivíduo ou família, há também impostos de acordo com cada cidade escolhida para se viver. Morar em Nova York é assumir uma taxa de 8,5% sobre cada produto comprado, na vizinha Nova Jersey, este mesmo imposto é de 6,6%. Na Flórida, considerada o estado queridinho dos brasileiros nos últimos anos, essa taxa chega a 7%.

Por conta destes dados relevantes quando o assunto é se mudar para outro país, faz-se imprescindível o trabalho em conjunto do planejamento financeiro com o imigratório. “É fundamental que seja estruturado um plano financeiro individualizado que caminhe em paralelo com os propósitos imigratórios de cada família, por isso fazemos questão de fornecer esta estrutura completa para proteger o sonho das pessoas em cada etapa do processo”, ressaltou Christiano Aguiar.

Atualmente diversas opções de vistos possibilitam o tão sonhado Green Card, como o EB-1 e o EB-2 NIW, direcionados a profissionais com habilidades excepcionais em suas áreas de atuação. Ambos não exigem uma oferta de trabalho de uma empresa americana, o que se tornou ainda mais atraente para quem deseja empreender no país. Estima-se que 11 milhões de novos empregos são gerados nos EUA e, de acordo com dados do Bureau of Labor and Statistics (BLS), este número está em ascensão comparado a falta de mão de obra qualificada de mais de uma década, que tem aberto portas para profissionais de outras nacionalidades.

Aguiar destaca a importância de uma equipe de advogados experiente em direito internacional capaz de alinhar a melhor estratégia de processo imigratório com as metas coletivas da família e, em sintonia com o planejamento financeiro que prevê custos, poupa e investe recursos de forma tática, ambos possam assegurar o futuro próspero para todos os envolvidos. "Por isso nosso trabalho de assessoria financeira atua em parceria com uma equipe séria e experiente de advogados de imigração nos EUA".

Este novo brasileiro que visa residir nos Estados Unidos busca a ajuda profissional adequada para o estabelecimento de alvos claros, atingíveis e bem estabelecidos. Sobretudo, deseja também alavancar sua carreira, projetando e conquistando novos patamares profissionais e financeiros e, com isso, proporcionar a qualidade de vida em um lugar de oportunidades para suas famílias.

Por se tratar de profissionais qualificados com patrimônios sólidos no Brasil, qualquer mudança só é realizada após o detalhamento sobre os riscos e benefícios, destacou Aguiar. “Quando todo o processo é feito dentro de cada etapa, considerando os impactos e resultados, é gratificante acompanhar o sucesso, a força e a resiliência do nosso povo!”

Não é de hoje que crescer profissionalmente num ambiente desburocratizado e com condições e incentivos dos mais diversos para o desenvolvimento e expansão tem sido o sonho dos brasileiros, o diferencial atualmente é que muitos descobriram na assessoria financeira especializada o caminho seguro para o sucesso do projeto de vida do ponto de vista imigratório e também profissional, o que aponta para um processo de maturidade quando o assunto é internacionalização.

Mais informações sobre planejamento financeiro e imigratório, agendamentos e atendimento personalizado pelo site https://garavellocapital.com/.

Website: https://garavellocapital.com/