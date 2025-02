UniFECAF expande polos e investe em inovação

A abertura de novos polos universitários tem se tornado cada vez mais comum entre as instituições de ensino superior, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos cursos oferecidos. A UniFECAF, ao adotar esse modelo, busca facilitar o acesso à educação superior em diversas regiões do Brasil, atendendo à demanda por formação de qualidade e conectando-se às novas formas de comunicação.

Um polo universitário é uma unidade de apoio educacional, localizada em diferentes cidades ou regiões, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial ou EAD. Com mais de 500 polos parceiros em várias regiões, a UniFECAF visa democratizar o acesso à educação, oferecendo tanto ensino presencial quanto a distância. A instituição realiza constantemente melhorias na estrutura física e pedagógica dos polos para atender aos padrões de ensino estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Marcel Gama, CEO da UniFECAF, fala sobre o modelo de ensino EAD da instituição: "A UniFECAF oferece um modelo de Ensino a Distância que combina recursos tecnológicos modernos com aulas ao vivo, buscando proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e interativa. A metodologia de ensino é estruturada para integrar atividades práticas que visam o desenvolvimento de soft skills, fundamentais para o desempenho profissional. Além disso, o suporte acadêmico fornecido pelos polos presenciais desempenha um papel importante, oferecendo acompanhamento individualizado para garantir a efetividade do aprendizado e a aplicação dos conhecimentos adquiridos."

Além da expansão física, a UniFECAF tem estabelecido parcerias com influenciadores digitais para ampliar a comunicação com seu público. Estudos indicam que influenciadores digitais têm grande impacto nas decisões de compra, incluindo a escolha de instituições de ensino. Por meio dessas colaborações, os cursos e polos da instituição são apresentados de forma mais próxima e direta, utilizando as redes sociais dos influenciadores para alcançar diferentes públicos.

A instalação de polos universitários em diferentes cidades facilita o acesso ao ensino superior, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar sem precisar sair de suas regiões. Isso também tem um impacto positivo na economia local, uma pesquisa realizada pela Universidade de Tocantis afirma que criando novas vagas de emprego e incentivando o crescimento de negócios e serviços relacionados à educação, como livrarias, cursos preparatórios e até cafés que atendem aos estudantes. Com isso, as comunidades locais se beneficiam de mais opções de trabalho e de uma movimentação econômica mais forte.

De acordo com a ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), as instituições privadas têm desempenhado um papel crucial na expansão do acesso à educação superior no Brasil. Elas oferecem alternativas à rede pública e se destacam pela inovação em metodologias de ensino e na atualização das grades curriculares, alinhando-as às necessidades do mercado de trabalho.

A expansão dos polos da UniFECAF e a colaboração com influenciadores digitais, buscam aumentar o acesso à educação superior e atender às novas demandas do mercado educacional. O centro universitário segue se adaptando às mudanças, buscando oferecer uma formação cada vez mais acessível e relevante para o público brasileiro.

