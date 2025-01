Gestão nova de Ilhéus propõe apoio ao turismo sustentável na cidade

A nova administração de Ilhéus apresentou um conjunto de propostas para impulsionar o turismo sustentável na cidade, buscando equilibrar o crescimento do setor com a preservação dos recursos naturais. Entre as iniciativas estão incentivos para empresas do ramo turístico que adotem práticas ecologicamente responsáveis, melhorias na infraestrutura de acesso a pontos turísticos e campanhas de conscientização ambiental para moradores e visitantes.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é tornar Ilhéus uma referência em turismo sustentável, garantindo que o desenvolvimento do setor aconteça de forma planejada e responsável. A cidade, conhecida por suas praias paradisíacas e rica herança cultural, tem atraído cada vez mais visitantes, tornando essencial a adoção de práticas que minimizem impactos ambientais e promovam benefícios para a comunidade local.

Luis Fernando Ferreira de Carvalho, CEO da Ilhéus Passeios, avalia a iniciativa como um avanço importante para o setor: “O turismo é um dos pilares da economia de Ilhéus, e iniciativas voltadas para a sustentabilidade são fundamentais para garantir que possamos crescer sem comprometer nossos recursos naturais. Com um planejamento adequado, conseguimos proporcionar experiências inesquecíveis para os visitantes e, ao mesmo tempo, preservar nossas belezas naturais para as futuras gerações.”

As novas diretrizes serão implementadas ao longo dos próximos meses, com a participação de empresários, comunidade e entidades do setor. A expectativa é que as medidas fortaleçam Ilhéus como um destino turístico responsável e cada vez mais atrativo para visitantes do Brasil e do exterior.

Mais informações em: www.ilheuspasseios.com.br

Website: https://ilheuspasseios.com.br/