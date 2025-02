Venture Global, Inc. anuncia preço de sua oferta pública inicial

A Venture Global, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 70.000.000 ações de suas ações ordinárias classe A, com valor nominal de US$ 0,01 ("ações ordinárias classe A") a um preço de oferta pública de US$ 25,00 por ação. Em conexão com a oferta, a Venture Global concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 10.500.000 ações ordinárias classe A adicionais. As ações ordinárias classe A devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 24 de janeiro de 2025 sob o símbolo "VG".

O encerramento da oferta está previsto para ocorrer em 27 de janeiro de 2025, sujeito ao cumprimento das condições habituais de encerramento.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan (cada um cotado em ordem alfabética) e BofA Securities estão atuando como principais administradores conjuntos da oferta. ING, RBC Capital Markets, Scotiabank, Mizuho, ??Santander, SMBC Nikko, MUFG, BBVA, Loop Capital Markets, Natixis, Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities e Truist Securities estão atuando como administradores conjuntos da oferta. National Bank of Canada Financial Markets, Raymond James, Regions Securities LLC, Guggenheim Securities e Tuohy Brothers estão atuando como coadministradores da oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 referenteàoferta foi apresentadaàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e declarada efetiva em 23 de janeiro de 2025. A oferta está sendo feita apenas através de um prospecto. Cópias do prospecto final referenteàoferta, quando disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente ao visitar EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas na Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por telefone 866-471-2526 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; ou BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Att.: Prospectus Department, por telefone 800-294-1322 ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas de compra, ou quaisquer vendas de títulos serão feitas segundo os requisitos de registro do Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e de outro modo segundo as leis de valores mobiliários aplicáveis ??em qualquer outra jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma provedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, remessa e regaseificação. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, obteve a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção nominal para oferecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e extração de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos ou referentes a fatos presentes ou condições atuais incluídas neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem declarações sobre a oferta, planos, objetivos, metas, estratégias, eventos futuros ou desempenho da Venture Global, despesas de capital, necessidades de financiamento, capacidade de financiar operações, cronogramas para desenvolvimento e construção de seus projetos e início da operação em seus projetos, intenções referentes a aquisições, pontos fortes e fracos competitivos e estratégia de negócios, bem como outras informações que não são informações históricas. Palavras como "pode", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita", "deve", "prevê", "projeta", "alvo", "planeja" ou "visa" ou termos de significado semelhante também são geralmente pretendidos para identificar declarações prospectivas. Quaisquer declarações contidas aqui, que não sejam declarações de fatos históricos, podem ser consideradas declarações prospectivas.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma destas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se referem apenas a partir da data deste documento. A Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma destas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicadoàimprensa ou retratar resultados reais, a menos que exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

