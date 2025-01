IFE CONFERENCE 2025: “Transformando a Educação Através da Inovação e da Tecnologia”

Sob o tema "Impulsionando o Futuro da Educação com Inovação e Tecnologia", a IFE Conference 2025 no Tecnológico de Monterrey teve início, destacando o papel das tecnologias emergentes na remodelação das sociedades.

A conferência tornou-se um fórum crucial onde as principais vozes do setor exploram as tendências e práticas que transformam a educação global.

Este ano, a conferência conta com a participação de 261 instituições e mais de 4.650 participantes de 27 países - incluindo Colômbia, Peru, Chile, Equador, Estados Unidos, Espanha, El Salvador e Honduras.



MONTERREY, México, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a intenção de criar espaços que promovam ideias disruptivas que contribuam para um futuro melhor, o Institute for the Future of Education (IFE) do Tecnológico de Monterrey recebeu mais de 4.650 participantes de todo o mundo na 11ª edição da IFE CONFERENCE, um congresso de inovação educacional realizado entre 28 e 30 de janeiro em Monterrey, México.

Durante a cerimônia de abertura, Juan Pablo Murra, Reitor do Tecnológico de Monterrey, enfatizou que um dos principais desafios é integrar as capacidades tecnológicas com a experiência pedagógica das instituições para impulsionar a transformação social: "A IFE Conference reúne líderes governamentais, instituições educacionais, empresários e organizações da sociedade civil para discutir o que deve ser feito para transformar a educação por meio da inovação e da tecnologia."

Aprender, Conectar e Inspirar

José Escamilla, Diretor Associado do IFE, destacou que o tema deste ano, "Impulsionando o Futuro da Educação com Inovação e Tecnologia", incentiva a reflexão sobre como as instituições educacionais podem se adaptar a essas mudanças, integrando a tecnologia de forma eficaz e ética para formar cidadãos qualificados e engajados em todo o mundo. Ele explicou que o evento tem três objetivos principais: aprender, conectar e inspirar a comunidade em todos os níveis acadêmicos, do ensino fundamental ao superior.

"Hoje, a educação está passando por mudanças rápidas impulsionadas por inovações tecnológicas, como inteligência artificial, aprendizado online e análise de dados. Além de expandir o acesso ao conhecimento, essas ferramentas também permitem experiências de aprendizagem personalizadas, aprimorando a qualidade educacional e preparando os alunos para uma força de trabalho cada vez mais digital”, afirmou Escamilla.

Ele também observou que mais de 110 reitores de universidades e líderes de ensino superior se reunirão no encontro "Transformando o Ensino Superior” para explorar os desafios e oportunidades da transformação educacional. Além disso, as sessões temáticas se aprofundarão em tópicos como tecnologias da informação, impacto de políticas públicas e modelos de aprendizagem ao longo da vida.

Também haverá um fórum especial sobre empreendedorismo em tecnologia educacional, reunindo empreendedores e investidores do setor para promover novas oportunidades de colaboração.

Colocando as Pessoas no Centro da Inovação

Como parte da inauguração, a conferência “Inteligência Artificial na Educação: Expectativa vs. Realidade” foi liderada por Michael Fung, Diretor Executivo do IFE, e Paulo Blikstein, Diretor do Laboratório de Pesquisa do IFE. Durante esse intercâmbio, os especialistas discutiram como, apesar das expectativas de que a IA substituirá os humanos em tarefas específicas em vários campos - incluindo a educação -, seu papel não deve ser superestimado, pois a interação humana continua sendo essencial.

"As instituições devem ser capazes de inovar, transformar, entender e adotar recursos digitais e de IA e, ao mesmo tempo, expandir suas ofertas, garantindo que as gerações futuras permaneçam relevantes no cenário em evolução do trabalho, da educação e das economias em todo o mundo", disse Fung.

Blikstein enfatizou a importância de promover a colaboração entre os humanos e a tecnologia, observando que muitas ferramentas de IA são altamente complexas e caras. “Há uma noção de que os seres humanos são caros e que a sua eliminação permitirá a escala. Eu contesto essa ideia porque, quando consideramos os bilhões de dólares que as empresas investem no desenvolvimento dessas ferramentas, vemos que às vezes a combinação da inteligência humana com a IA realmente é mais econômica", explicou.

Mais de 250 Atividades, Palestras e Eventos Especiais

A IFE Conference 2025 apresenta mais de 250 atividades, incluindo palestras, painéis de discussão, eventos especiais, prêmios e sessões de networking. Os tópicos abrangerão tecnologias emergentes, o futuro do trabalho, inovação, empreendedorismo, políticas públicas e sustentabilidade. Na última década, o IFE reuniu mais de 29.000 participantes de 3.000 instituições em 40 países, contando com a participação dos principais profissionais da educação e defensores da inovação.

Sobre o Instituto para o Futuro da Educação (IFE)

A missão do IFE é criar, disseminar e aplicar inovação educacional baseada em pesquisas para aprimorar o ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida. Seu objetivo é colaborar com acadêmicos, profissionais, formuladores de políticas e líderes para cocriar o futuro da educação. Suas iniciativas estão organizadas em quatro áreas principais: Pesquisa Interdisciplinar, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, Projetos de Impacto e Consultoria, Divulgação e Criação de Comunidades

Para download de materiais gráficos: https://tec.rs/IFEConference2025

Visite o Tecnológico de Monterrey Press Center

Siga-nos:

Facebook: @TecdeMonterrey X: @TecdeMonterrey Instagram: @Tecdemonterrey

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ((http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela está presente em 33 cidades de 20 estados mexicanos, com 60.000 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Certificada pela SACSCOC desde 1950, a Tec está classificada em 185º lugar no QS World University Rankings 2025 e 7º lugar na América Latina de acordo com o The Latin America University Rankings 2024. Também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para mais detalhes, visite nosso Boilerplate: https://tec.rs/Boilerplate

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f8e2cb1-85da-4ccb-abc1-265c088c84bb/pt

Contato de Imprensa: Tecnológico de Monterrey Christian Morales E-mail: christianm@tec.mx Cuadrante, Estrategia y Comunicación Gabriela Peñaloza E-mail: gpenaloza@cuadrante.com.mx Miranda Partners Sofia Fraser E-mail: sofia.fraser@miranda-partners.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9349845)