FIDI reforça segurança ao implementar a plataforma VaultOne

A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem (FIDI), prestadora de serviços de diagnóstico por imagem, implementou a plataforma VaultOne — que faz o gerenciamento de acessos e senhas digitais no sistema da fundação, otimizando a checagem de dados e reforçando seu compromisso com a eficiência operacional.

Com mais de 2 mil colaboradores, 500 médicos parceiros e presença em 85 unidades nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a solução permitiu à Fundação centralizar o controle de credenciais, auditoria de acessos e aprimorou as regras de governança, tornando os processos mais seguros e intuitivos.

“Com uma média de 100 acessos diários e uma equipe de TI e parceiros atuando 24x7, a plataforma facilitou a auditoria de acessos e acelerou a disponibilidade de credenciais de forma organizada”, afirma Guilherme Nunes, coordenador de proteção de dados da FIDI. Ele destaca também a simplicidade da arquitetura, que agilizou a implementação e permitiu uma rápida adaptação da equipe.

Integrada ao roadmap de cibersegurança da FIDI, a plataforma acompanha o crescimento da operação. “Cada atualização do sistema traz melhorias significativas, reforçando nossa parceria e ampliando a proteção dos dados dos pacientes”, conclui Guilherme Nunes.

